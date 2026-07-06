"평생 소원이 애아빠!"...46세 김종민, '♥11세 연하'와 결혼 후 더 커진 2세 꿈

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 김종민이 '1박 2일'에서 2세를 향한 간절한 바람을 드러내며 웃음을 안겼다.

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지난 5일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '1박 2일 시즌4'에서는 멤버들이 강원도 동해로 여행을 떠난 가운데, 첫 번째 목적지에서 다양한 미션에 도전하는 모습이 그려졌다.

이날 멤버들은 수영복과 구명조끼로 갈아입은 뒤 '무한 배영 퀴즈' 게임을 진행했다.

배영으로 반환점을 터치한 뒤 전원이 퀴즈의 정답을 맞혀야 미션을 통과할 수 있는 방식이었다.

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퀴즈 도중 제작진은 '평생 소원이 ○○○'라는 속담 문제를 출제했다. 정답을 고민하던 김종민은 "평생 소원이 애 아빠"라고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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최근 2세 계획을 공개한 김종민의 진심이 담긴 답변이었던 만큼 멤버들도 공감했다.

문세윤은 "이건 그냥 맞힌 걸로 해달라"며 김종민의 편을 들었고, 김종민 역시 "내 소원이 그렇다는데 왜 그래!"라며 제작진을 향해 능청스럽게 정답으로 인정해 달라고 어필해 웃음을 더했다.

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이어 문세윤은 "평생 소원이 무병장수"라고 답했고, 딘딘은 "상한가"라고 외치며 각자의 소원을 털어놔 현장을 유쾌한 분위기로 물들였다.

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김종민은 지난 2025년 11세 연하의 비연예인과 결혼했다.

최근에는 방송을 통해 2세 계획을 솔직하게 밝히며 많은 응원을 받기도 했다. 김종민은 "우리는 자연임신을 준비하고 있다. 시험관 시술에 대해 공부해 보니까 못 하겠더라. 아내가 너무 힘들 것 같았다"며 시험관 시술 대신 자연임신을 준비하고 있다고 밝혔다.

shyun@sportschosun.com