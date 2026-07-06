'월 1억 8천 지원' 홍혜걸, '동상이몽2' 편집에 억울 "돈 쓰고 철없는 한량으로 나와"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 의사 홍혜걸이 방송 편집에 억울함을 드러냈다.

Advertisement

최근 유튜브 채널 '여에스더의 에스더TV'에서는 '나만 나쁜 놈이지!! 제주바다 데이트 통편집 당한 혜걸!?|여홍부부 동상이몽2 출연 후기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

최근 부부 동반으로 SBS 예능프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연한 두 사람. 방송에서 여에스더는 홍혜걸을 위해 유튜브 채널에 매달 1억 8천만 원에 달하는 금액을 지원하고, 홍혜거레에게 돈다발을 선물하는 등의 모습으로 화제가 됐다.

하지만 홍혜걸은 편집에 대한 억울함을 토로했다. 홍혜걸은 "방송보면 맨날 나만 나쁜 놈이다. 이번에도 그렇게 됐다. 나만 돈 쓰고 철 없고 한량이고"라고 푸념했다.

Advertisement

제작진은 "팩트는 뭐냐"고 물었고 홍혜걸은 "넌 나를 모르냐. 내가 우리 집 사람의 정신적 지주다. 집사람이 얼마나 특이하냐. 근데 그래도 중심 잡고 회사 이렇게 경영하는 건 내가 전후 좌우로 잡아주니까 그런 거다. 내가 우리 집사람의 분노의 구박을 감당하니까 너희들까지 안 떨어지는 거다. 내가 다 커버하는 것"이라 토로했다.

Advertisement

홍혜걸은 "바깥에서는 우리 집사람이 세상 착한 여자지만 안에서는 괴로움이 있다. 내가 돈을 쓰면 또 뭘 쓰는 거냐. 자전거도 보니까 7천만 원이라 하는데 아니다. 5천만 원대다. 2천만 원이 왜 또 인플레이션이 된 거냐"고 억울해했다.

이에 여에스더는 "그러면 작가님하고 얘기를 잘해야지 싸우고 그러니까 그런 걸 정확히 전달을 못하는 거다. 난 매출조정도 다 했다"고 밝혔고 홍혜걸은 "모든 사람들이 나를 다 나쁜 놈으로 만들어서 행복할 수 있다면 이 한몸 망가지리"라고 밝혔다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com