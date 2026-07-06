풍자, 전남친 도벽설 해명하다 "300만 원은 빌려줬다"...또 상황극 욕심

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[스포츠조선 이우주 기자] 트랜스젠더 방송인 풍자가 전남친 도벽설을 해명하며 또 상황극 욕심을 냈다.

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5일 랄랄의 유튜브 채널에서는 '코끼리 하마의 해명 영상'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

지난 합동방송에서 풍자는 출산 후 달라진 랄랄을 언급하며 "금연을 하고 담배를 뚝 끊더라"라고 밝혔고 랄랄은 "하루에 두 갑씩 담배를 폈다"고 고백했다.

이후 파장이 일자 랄랄과 풍자는 입장을 발표했다. 랄랄은 "드릴 말씀이 있어 카메라를 켰다. 기사가 많이 났더라. 그건 사실"이라며 유쾌하게 말했다. 풍자는 "유라는 담배를 두 갑 피운 게 맞다. 제가 봤다"고 밝혔고 랄랄은 "지금은 전혀 다른 사람을 살고 있고 정말 반성한다"고 고개를 숙였다.

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이뿐만이 아니었다. 풍자는 전남친이 자신의 집에서 도자기를 훔쳤다고 밝힌 것에 대해서도 입장을 밝혔다. 풍자는 "구독자에게 웃음을 주고자 상황극을 한 것이었고 저희 전남친들은 도벽이 없었다"고 했지만 랄랄은 "하지만 돈을 빌려준 적은 있다"고 밝혔다.

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이에 풍자는 "네. 300만 원이요"라며 "미안한데 돈 좀 갚아줘라. 연락 줘"라고 자신의 계좌번호를 부르기도 했다.

첫 합동 방송 후 파급력에 풍자는 결국 "저희는 듀엣 채널을 파지 않기로 결심했다. 저희를 사랑해주시는 부모님과 가족들과 서빈이가 있기에 저희가 더 이상 언급되는 건 부담스럽다"고 밝혔다.

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랄랄은 "기사가 엄청 많이 났다. 언니는 짜깁기가 많았다더라"라고 밝혔고 풍자는 "우리끼리 상황극이었는데 그거랑 내가 전에 했던 연애사가 합쳐져서 그 사람이 도자기를 훔쳐서 헤어졌다고 나온 거다. 그 분은 너무 잘 살고 계시고 일반인인데"라고 곤란해했다. 그러면서 풍자는 랄랄에게 "넌 사실이지 않냐. 넌 억울할 것도 없다"고 밝혔고 랄랄은 "난 억울하다고 안 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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영상이 공개된 후 풍자는 "300만 원도 상황극이다. 상황극 앞으로 안 하겠다"고 댓글을 남기며 혹시 모를 오해 방지에 나섰다.

wjlee@sportschosun.com