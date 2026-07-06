'호프' 조인성 "마지막 액션 장면, 너무 근사해…고생한 보람한 있을 정도"

6일 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '호프'의 언론 시사회. 정호연이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.06/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 조인성이 영화 '호프'에서 고난도 액션 연기를 펼친 소감을 전했다.

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조인성은 6일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '호프' 언론·배급 시사회에서 "어렵게 찍은 만큼, 개인적으로도 위대한 장면이 나온 것 같다"라고 했다.

15일 개봉하는 '호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 범석이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기로, '추격자', '황해', '곡성'의 나홍진 감독이 메가폰을 잡았다.

조인성은 마을 청년 성기로 변신했다. 극 중에서 고난도 액션 연기를 펼친 그는 "마지막 액션 시퀀스가 가장 어려웠던 장면이었다"며 "아마 저뿐만 아니라, 제 옆에서 차를 몰면서 함께 해줬던 호연 씨나 정민 선배도 힘드셨을 거다. 저도 눈으로 확인했지만, 참 어렵게 찍은 만큼 개인적으로도 위대한 장면이 나왔다고 생각이 든다. 마음 속으로 뿌듯하고 고생한 보람이 있는 시퀀스"라고 만족감을 표했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com