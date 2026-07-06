'호프' 정호연 "욕설 연기? '욕설 연기 대가' 황정민 선배 전작 보며 참고"

6일 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '호프'의 언론 시사회. 정호연이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.06/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정호연이 영화 '호프' 속 욕설 연기 준비 과정에 대해 이야기했다.

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정호연은 6일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '호프' 언론·배급 시사회에서 "욕설 연기는 제 옆에 욕설 연기의 대가이신 황정민 선배의 전작을 보며 참고했다"라고 했다.

15일 개봉하는 '호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 범석이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기로, '추격자', '황해', '곡성'의 나홍진 감독이 메가폰을 잡았다.

순경 성애로 분한 정호연은 나홍진 감독과 첫 작업을 함께 한 소감에 대해 "나홍진 감독님뿐만 아니라, 홍경표 촬영감독님 및 선배들과 함께 작업하는 게 새로운 도전이었다. 현장에서 말로 대화를 하기보단 주로 눈빛으로 대화가 이뤄졌다. 물론 그 속도를 따라가는 게 어려웠지만 나중엔 한 몸이 된 것 같았다"고 말했다.

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이어 욕설 연기에 대해선 "욕설 연기는 제 옆에 욕설 연기에 대가이신 황정민 선배가 계셔서 선배의 전작을 보면서 참고를 많이 했다. 순경으로서 소장님과 닮아있는 부분도 있을 거라고 생각했다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com