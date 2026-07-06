"강남 집 2채 날려" 김보성, 주식으로 전 재산 날릴 위기...♥아내 뜻밖의 한마디 ('말자쇼')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 김보성이 주식으로 날린 금액이 무려 "강남 집 두 채"라고 고백해 충격을 안겼다.

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6일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 '내 편' 특집으로 개그맨 윤형빈과 배우 김보성이 게스트로 출연했다.

이날 김보성은 "위로 좀 받으러 나왔다. 지금 여기 있을 때가 아닌데 형빈이가 '형님 나와달라'고 해서 의리로 나왔다"라며 "주식과 의리를 지키다가 거의 전 재산을 날릴 위기에 처했다"라고 솔직하게 털어놨다.

이를 들은 윤현빈은 "형님 상황을 들었는데 정말 심각하다"라면서 "'형님 같이 출연해 달라'고 했더니 정말 의리로 와주셨다"라고 전했다.

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이어 김보성은 "아내 말을 들었으면 주식으로 거의 전 재산을 잃지 않았을 거다. 무조건 여자 말을 들으면 성공하는 거다"라고 말했다.

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그는 "주식 한 종목과 의리를 지키는 거다"라면서 "플러스 되던 돈을 빼서 옮겼는데 20분의1, 30분의 1 토막이 났다. 끝까지 의리를 지켰는데 망했다"라면서 잘되던 종목을 옮겼다가 봉변을 당했다고 털어놨다.

그때 김보성의 아내와 즉석 전화 연결을 시도했다. 아내는 "(남편이)주식 때문에 많이 힘든 시간을 보내고 있다. 나눔의 의리를 더하기 위해서 주식을 시작했는데 하다 보니까 금액이 커져서 지금 사실 굉장히 힘든 시간이다"라며 "그래서 보기에 너무 안타깝고 안쓰럽고 좀 건강이 염려된다"라고 걱정했다.

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이어 "나는 주식을 재산으로 생각 안 한다"라면서 "좋아하는 좌우명이 '후회하지 말라. 고통만 더할 뿐이다'인데, 어차피 그렇게 된 걸 후회하면 본인만 괴롭지 않나. 그래서 아예 그런 거는 생각하지 않기 때문에 건강하길 바랄 뿐"이라고 위로를 건넸다.

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김보성은 주식에 뛰어든 이유에 대해 "물질적인 욕심 때문이라고 오해하지는 않았으면 좋겠다"고 강조했다. 그는 "소아암 아이들은 80%의 완치율이 있기 때문에 우리가 소아암 아이들에게 관심 가져야 하고 희귀 난치병 걸린 분들도 너무 많다"라면서 "나는 기부할 때 몇천만 원밖에 못하는데 몇억원 씩 기부하는 톱스타들이 너무 부럽더라. 나눔의 의리를 더 크게 하려고 하다가 이렇게 된 거니까 오해는 하지 말아달라"고 당부했다.

이어 김보성은 주식으로 날린 대략적인 금액에 대해 "강남 집 두 채 정도 된다"라고 말해 놀라움을 안겼다.

이에 윤형빈은 "의리로 가지고 계시다가 '얘는 너무 잘되니까 안 되는 주식으로 가자'고 했던 주식 있지 않나. 지금 가지고 계셨으면 500억이라고 한다"라고 말해 또 한 번 놀라움을 안겼다. 이를 들은 김영희는 "차라리 그걸 지켜서 기부하지 그랬냐"라고 했고, 김보성은 "죄송하다"라고 사과해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com