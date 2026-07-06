'원빈 닮은꼴' 심혜진 조카 심재원 "아버지가 미국인, 포병 만기 전역 했다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 심혜진의 조카 심재원이 조각 외모와 더불어 남다른 노래실력을 자랑했다.

Advertisement

6일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 방송 5주년 특별 기획 3부작 '조선의 사랑꾼 노래자랑'이 이어졌다.

이날 심혜진의 친조카 심재원이 출연했다. 앞서 '조선의 사랑꾼'의 '6등급 클럽'에 참가하기도 했던 그는 눈에 뛰는 조각 외모로 '원빈 닮은 꼴'이란 수식어 받기도 했다.

심재원은 "아버지가 미국인, 어머니가 한국인이다"라며 이국적인 외모의 비밀을 밝혔다. 이어 "한국에서 오래 살았다"는 그는 "군대도 갔다 왔다. 2022년 포병으로 만기 전역했다"고 당당히 밝혔다.

Advertisement

그러면서 "저희 이모 심혜진이 주기적으로 출연을 하셔서 나오게 됐다"고 심혜진을 언급했고, 심현섭 역시 "심혜진 이모가 아들로 키웠다"고 증언했다.

Advertisement

이날 '플라이 투 더 문'을 부른 심재원의 무대에 심사위원들은 "계속 음악을 했으면 좋겠다"라며 귀를 사로 잡은 보이스에 감탄한 모습을 보였다.

한편 심재원은 심혜진과 함께 '스타 인생극장', '휴먼다큐 사람이 좋다' 등에 출연했다. 뉴욕 예술대 재즈보컬 전공으로, 미국의 유명 오디션 프로그램인 '아메리칸 아이돌' 본선에 진출해 화제를 모은 인물이다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com