2PM 닉쿤, 후덕 논란 후 충격 "3일 동안 달걀 3개만 먹고 살 빼" ('아근진')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 그룹 2PM 닉쿤이 후덕 논란 이후 살을 뺐다고 밝혔다.

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6일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에는 '원조 짐승돌 2PM 준케이, 닉쿤, 택연, 우영, 찬성이 출연했다.

이날 이상민은 최근 후덕해진 외모로 화제가 된 닉쿤에게 "왜 이렇게 후덕해졌냐"고 물었다. 이수지도 "영상을 봤는데 뭔가 더 가까워진 느낌이었다. 이제 내 쪽으로 오나 싶었다"고 말했다.

이에 닉쿤은 "연초에 스케줄이 별로 없어서 본가에도 갔다 오니까 너무 많이 먹었다"며 "그 방송을 보고 나이가 들긴 들었다고 생각했다"고 털어놨다.

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이어 "너무 충격받아서 최근에 일본에서 콘서트 했는데 3일 동안 달걀 3개만 먹고 살을 뺐다"고 덧붙였다.

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한편 닉쿤은 과거 '태국 왕자'로 불리며 태국에서 폭발적인 인기를 자랑한 바 있다.

이에 대해 멤버 준케이는 "진짜 왕자였다"고 인정했고, 붐은 "태국 출신 케이팝 가수들이 닉쿤 다음으로 많이 생긴 거다"라고 말했다.

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또 택연은 "닉쿤이 '하트비트' 활동할 때 태국에서 인기가 너무 많았다. 당시 태국에서 영향력 있는 아티스트를 뽑았을 때 1위였다"고 전했다.

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그러면서 "우리가 태국에 공연을 갔는데 닉쿤은 상 받는 자리에 있고, 우리 다섯 명이 닉쿤을 위한 공연을 했다. (같은 멤버인데) 닉쿤은 따로 앉아 있고, 우리 다섯 명만 무대에 올라갔다"고 말해 웃음을 자아냈다.