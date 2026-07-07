'원조 게통령' 지진희, 홍석천에 머리 뽀뽀 "손석구에 밀렸다고? 완벽한 1등은 나"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 지진희가 '원조 게통령(게이들의 대통령)'다운 자신감을 드러내며 유쾌한 입담을 뽐냈다.

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지난 6일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '홍석천 지진희 [짠한형 EP.152] 대한민국 투톱 톱게이와 게통령'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 홍석천은 함께 출연할 게스트를 모른 채 "내가 단독 게스트 급은 아닌데 누가 또 오냐"고 궁금해했다. 신동엽이 "너를 위해 큰 선물을 준비했다"고 하자 홍석천은 "제발 손석구여라. 여자 게스트면 박차고 나간다"고 농담을 던졌다.

하지만 문을 열고 등장한 사람은 지진희였다. 이를 본 홍석천은 "어떡해"라며 비명을 질렀고, 지진희는 "손석구를 얘기하니?"라며 질투 섞인 반응과 함께 홍석천의 머리에 뽀뽀를 해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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홍석천은 지진희를 향해 "우리 게이들의 원조, 1세대 이상형"이라며 "한동안 무적이었다. 거의 10년 가까이 1등이었을 것"이라고 치켜세웠다.

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이어 과거 지진희의 어머니를 직접 만나 인사를 했던 일화를 꺼내자, 지진희는 "왜 봤지?"라고 웃으며 "나에게 너는 좋은 사람, 열심히 하는 사람, 착한 사람으로 기억한다. 그게 다다. 다른 감정은 없다"고 선을 그었다.

이에 홍석천은 "그걸 꼭 여기서 확인시켜줘야 하냐"고 너스레를 떨었고, 지진희는 "오해할까 봐 그렇다"고 재차 해명했다.

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홍석천은 "오해 안 한다"며 "우리(게이) 쪽에서는 그 당시 지진희를 알고 있는 것만으로도 선망의 대상이었다"고 말해 눈길을 끌었다.

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또 MC 정호철이 "예전에는 지진희 형님이 게통령이었는데 지금은 손석구에게 살짝 밀렸다고 들었다"고 하자, 홍석천은 "맞다. 지진희 씨가 손석구 씨에게 밀렸는데 요즘은 손석구 씨도 밑의 동생들에게 밀리고 있다. 이런 건 관리가 필요하다"고 말했다.

그러자 지진희는 "관리보다도 요즘은 SNS에서 인기 투표를 많이 하지 않느냐. 내가 SNS 활동을 활발하게 안 해서 약간 밀린 것 같다"며 "완벽한 1등은 난데, 우리 나이 또래가 다 움직이면 부동의 1위다"라고 자신 있게 말해 모두를 폭소케 했다.

olzllovely@sportschosun.com