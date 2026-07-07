"약속 지켰다"…KCM♥9살 연하 아내, 14년 만에 올린 결혼식에 뭉클

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 KCM이 14년 만에 결혼식을 올린 소감을 전하며 아내와 세 아이를 향한 진심을 전했다.

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KCM은 6일 자신의 SNS를 통해 "많은 축하와 따뜻한 응원을 보내주셔서 진심으로 감사하다"며 장문의 글을 게재했다.

그는 "돌이켜보면 참 많은 시간이 흘렀다. 코로나로 식을 올리지 못했던 날, 가족들과 작은 언약식을 하며 아내와 꼭 약속했다"며 "'힘든 시간을 잘 이겨내고, 언젠가는 꼭 정식으로 결혼식을 올리자'고 했다. 그 약속을 14년 만에 지킬 수 있게 되어 정말 감사한 마음"이라고 밝혔다.

이어 "무엇보다 긴 시간 제 곁을 묵묵히 지켜준 아내, 그리고 제 삶의 이유가 되어준 세 아이에게 가장 큰 고마움을 전하고 싶다"고 가족을 향한 애정을 드러냈다.

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또 "늘 변함없이 응원해 주시는 팬 여러분, 그리고 축하해 주신 모든 분들의 마음 잊지 않고 더 좋은 노래와 더 좋은 모습으로 보답하겠다"며 "진심으로 감사하다. 예쁘게 열심히 살겠다"고 인사했다.

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한편 KCM이 14년 만에 결혼식을 올리게 된 배경에도 관심이 쏠리고 있다. KCM은 2022년 1월 뒤늦게 혼인신고 사실을 알렸으며, 지난해 3월 두 딸의 존재를 공개했다. 이후 지난해 12월 셋째 아들을 얻으며 세 아이의 아빠가 됐다. 특히 14년 만에 공개된 9살 연하의 아내는 연예인급 미모로 화제를 모으기도 했다.

KCM은 가수 활동과 함께 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 다둥이 아빠의 일상을 공개하고 있다. 개인 유튜브 채널 '케가네'를 통해서도 가족들과의 소소한 일상을 팬들과 공유하고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com