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고준희, 학창시절 낯선 남성에 끌려갔던 공포 "내 무게로 주저앉았지만…"

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고준희, 학창시절 낯선 남성에 끌려갔던 공포 "내 무게로 주저앉았지만…"

[스포츠조선 정안지 기자]배우 고준희가 학창 시절 낯선 남성에게 팔을 붙잡혀 끌려갔던 아찔한 경험을 고백하며 당시의 트라우마를 털어놨다.

6일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 "로드 FC 챔피언인 줄 모르고 참교육(?)한 고준희"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 고준희는 호신술을 배우기 위해 체육관을 찾은 가운데 실전 상황에 대비한 다양한 방어 기술을 익히는 시간을 가졌다.

훈련 도중 그는 "고등학교 때 독서실에 가는데 어떤 남자애가 내 팔을 잡아서 끈 적 있다"라며 과거를 떠올렸다.

이어 "나는 무서워서 뒤를 안 돌아봤다"라면서 "내 무게가 있으니까 못 끌고 가게 주저앉았다. 그래도 남자애가 끌면 끌리더라"면서 당시의 공포를 생생하게 전해 안타까움을 자아냈다. 그러면서 고준희는 "이럴 땐 어떻게 해야 하나"라고 위기 상황 때 쓸 수 있는 호신술에 대해 물었다.

고준희, 학창시절 낯선 남성에 끌려갔던 공포 "내 무게로 주저앉았지만…"

이에 조남진 관장은 "상대방이 손목을 잡았을 때는 너무 쉽다"라면서 "먼저 상대를 한번 쳐다봐라"고 설명했다. 그러나 고준희는 당시의 기억이 떠오른 듯 "못 쳐다보겠다"라며 두려움을 드러냈다.

조 관장은 "손가락 사이 벌어진 공간으로 팔꿈치를 때린다고 생각하면 된다"라면서 "빠지면 바로 도망가야 한다"라고 강조했다. 이어 "도망가다가 또 잡히면 일단 쳐다봐야 한다. 누군지를 봐야 한다"라면서 "잡은 뒤 넘어뜨리고 압바까지 써라"라고 실전 호신술을 전수했다.

anjee85@sportschosun.com

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