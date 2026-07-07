고준희, 학창시절 낯선 남성에 끌려갔던 공포 "내 무게로 주저앉았지만…"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 고준희가 학창 시절 낯선 남성에게 팔을 붙잡혀 끌려갔던 아찔한 경험을 고백하며 당시의 트라우마를 털어놨다.

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6일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 "로드 FC 챔피언인 줄 모르고 참교육(?)한 고준희"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 고준희는 호신술을 배우기 위해 체육관을 찾은 가운데 실전 상황에 대비한 다양한 방어 기술을 익히는 시간을 가졌다.

훈련 도중 그는 "고등학교 때 독서실에 가는데 어떤 남자애가 내 팔을 잡아서 끈 적 있다"라며 과거를 떠올렸다.

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이어 "나는 무서워서 뒤를 안 돌아봤다"라면서 "내 무게가 있으니까 못 끌고 가게 주저앉았다. 그래도 남자애가 끌면 끌리더라"면서 당시의 공포를 생생하게 전해 안타까움을 자아냈다. 그러면서 고준희는 "이럴 땐 어떻게 해야 하나"라고 위기 상황 때 쓸 수 있는 호신술에 대해 물었다.

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이에 조남진 관장은 "상대방이 손목을 잡았을 때는 너무 쉽다"라면서 "먼저 상대를 한번 쳐다봐라"고 설명했다. 그러나 고준희는 당시의 기억이 떠오른 듯 "못 쳐다보겠다"라며 두려움을 드러냈다.

조 관장은 "손가락 사이 벌어진 공간으로 팔꿈치를 때린다고 생각하면 된다"라면서 "빠지면 바로 도망가야 한다"라고 강조했다. 이어 "도망가다가 또 잡히면 일단 쳐다봐야 한다. 누군지를 봐야 한다"라면서 "잡은 뒤 넘어뜨리고 압바까지 써라"라고 실전 호신술을 전수했다.

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anjee85@sportschosun.com