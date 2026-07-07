'16kg 감량' 홍현희, 49kg 찍고 얼굴 반쪽 됐네...♥제이쓴도 놀란 갸루 변신 "이게 맞냐"

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 홍현희가 16kg 감량 후 한층 슬림해진 몸매로 '갸루 메이크업'까지 완벽하게 소화했다.

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지난 6일 유튜브 채널 '홍쓴TV'에는 전원생활을 꿈꾸는 홍현희, 제이쓴 가족의 시골 체험기가 공개됐다.

이날 제이쓴은 "저희가 지금 전원주택을 열심히 알아보고 있다. 저는 사실 문을 딱 열면 물도 흐르고 산도 보이는 시원한 곳을 원했는데 현실적으로 쉽지 않더라"며 "주변에도 전원생활을 하는 분들이 있어서 체험 삼아 살아보면 어떤 느낌일지 경험해보려고 왔다"고 방문 이유를 설명했다.

잠시 후 뒤늦게 등장한 홍현희는 화려한 '갸루' 스타일 메이크업과 패션으로 모두를 놀라게 했다. 그는 "요즘 유행하는 거라 한번 해봤다"며 환한 미소를 지었고, 예상치 못한 비주얼에 현장은 웃음바다가 됐다.

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이를 본 제이쓴은 "오늘 농촌 체험하러 온 거 아니냐"며 황당하다는 반응을 보였지만, 홍현희는 아랑곳하지 않고 "그분도 거제를 갔더라"며 최근 화제가 된 리센느 원이와 미나미를 언급해 웃음을 더했다.

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하지만 화려한 스타일을 유지하는 일은 쉽지 않았다. 홍현희는 "이게 맞냐. 젊은 친구들 정말 대단한 것 같다. 손톱이 너무 불편하다"고 털어놨고, 익숙하지 않은 자세로 계속 다리를 모으고 앉아 있는 모습까지 보이며 웃음을 자아냈다. 이를 지켜보던 제작진은 "언니 내일 허벅지 아프실 것 같다"고 걱정해 또 한 번 폭소를 안겼다.

이어 홍현희는 "젊은 친구들에게 물어봤더니 이런 걸 해야 조금 떡상한다고 하더라"며 유행에 도전하게 된 이유를 솔직하게 밝혀 유쾌한 매력을 드러냈다.

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무엇보다 시선을 사로잡은 것은 홍현희의 달라진 비주얼이었다. 최근 16kg 감량에 성공하며 49kg을 달성한 그는 꾸준한 운동과 식단 관리를 통해 요요 없이 체중을 유지하고 있다.

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한층 갸름해진 얼굴선과 슬림한 몸매는 물론, 화려한 갸루 스타일링까지 자연스럽게 소화하며 이전과는 또 다른 분위기를 완성했다.

한편 홍현희와 제이쓴은 지난 2018년 결혼해 슬하에 아들 준범 군을 두고 있다. 두 사람은 유튜브와 방송을 통해 가족의 일상을 꾸준히 공개하며 많은 사랑을 받고 있다.

또한 지난해에는 서울 강남구 압구정 현대아파트의 더 넓은 평형으로 이사해 화제를 모았다. 현재 해당 아파트는 매매가 약 80억~90억 원, 전세가는 16억~18억 원 수준으로 알려져 있다.

shyun@sportschosun.com