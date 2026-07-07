[SC리뷰] '말자쇼' 김영희, 4년 파트너 정범균과 불화설?…"가끔씩 서운해"

사진 출처=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '말자쇼' 김영희와 정범균이 티격태격했던 순간들을 공개했다.

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지난 6일 방송한 KBS2 '말자쇼'는 '내 편 맞아?' 특집으로 꾸며졌다. 이날 방송에서는 "내 편인 줄 알았는데 정작 힘들 때 위로 대신 냉정한 말이 먼저라 서운하다. 내가 너무 예민한 걸까?"라는 고민이 등장했다.

'말자 할매' 김영희는 "냉정한 말이든 따뜻한 말이든 위로하는 건 같다. 방식이 다를 뿐"이라며 자신도 함께 일하는 정범균 때문에 서운했던 적이 있다고 털어놨다. 그는 감성적이고 감정적인 자신과 달리 정범균은 이성적이고 현실적이라며 두 사람을 각각 불과 물로 소개했다.

김영희는 정범균과 4년째 파트너로 함께하고 있다면서 그동안 겪었던 우여곡절을 털어놨다. "'개그콘서트'에서 '소통왕 말자 할매'를 할 때였다. 녹화 때는 많은 웃음을 줬는데 통편집이 되면 화가 엄청 난다"며 "정범균에게 하소연을 하면 '돈은 들어오잖아요~'라고 말한다"고 회상해 폭소를 자아냈다.

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김영희는 정범균이 불처럼 터진 날의 에피소드도 공개했다. "'소통왕 말자 할매'가 통편집돼 담당 PD에게 서운함을 털어놨는데 또 온화한 미소만 짓고 있더라"라며 "왜 가만히 있느냐고 했더니 '그럼 나도 같이 화를 내요?' 하고 큰소리를 내더라"라고 전했다. 결국 두 사람은 크게 싸웠지만 정범균이 먼저 사과했다고 덧붙였다.

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김영희는 "우리는 온도가 다른 것"이라며 "결국 불을 이기는 건 물이다. 정범균도 불이었으면 우리가 이렇게까지 못 왔을 것"이라고 정리했다. 이에 정범균은 "김영희 덕분에 때로는 감정이 먼저라는 것도 배운다"며 "불같은 김영희 덕분에 나도 많이 따뜻해지고 있다"고 화답해 훈훈함을 더했다.

이날 방송에서는 과거 '배를 타던 항해사 남편, 아내를 휴직하게 하고 다시 배를 탈까요?'라는 고민을 털어놨던 부부가 재방문해 근황을 전했다. 아내는 "당시 오해와 악플이 좀 달렸다"며 방송 당시 전하지 못한 이야기들을 전하고 새로운 고민을 토로했다. 그는 "14년간 대기업에서 열심히 일했지만 공황이 오더라. 힘들어서 한 달 휴직을 했는데 곧 복직이라 걱정이다"라고 말했다. 김영희는 "피하지 않았으면 좋겠다"라고 조언을 건넸다.

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한편, KBS2 '말자쇼'는 매주 월요일 오후 9시 30분 방송한다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com