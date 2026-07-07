'라이브 황제' 이승철, 데뷔 40주년 기념 전국투어 성공적 스타트

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 이승철이 데뷔 40주년 기념 전국 투어의 화려한 막을 올렸다.

Advertisement

이승철은 4일 오후 4시 청주예술의전당 대공연장에서 전국 투어 '더 보이스 : 이승철' 첫 공연을 개최했다. 이승철은 대한민국 최고 세션으로 구성된 황제밴드와 웅장한 오케스트라의 협연으로 '마이 러브' '방황' '오늘도 난' '소녀시대' '소리쳐' '네버 엔딩 스토리' '말리꽃' '인연' '비가와' 등 메가 히트곡을 열창했다. 여기에 공연장 전체를 입체적으로 감싸는 최첨단 플라잉 사운드 시스템을 도입, 마치 음반을 듣는 듯한 특별한 경험을 선사했다.

특히 이번 공연에는 ENA '더 스카웃' 우승자 이산이 함께해 눈길을 끌었다. 그는 '더 스카웃' 방송 이후 국내외 팬들에게 사랑받고 있는 '널 위한 R&B' '서울의 밤' 등을 열창했다.

이승철은 11일 부천실내체육관, 18일 화성예술의전당 동탄아트홀, 25일 강원대학교 백령아트센터, 8월 8일 성남아트센터 오페라하우스 등 부산 대구 대전 광주 등 전국 주요 대도시에서 전국투어를 이어간다. 데뷔 이래 2000회가 넘는 콘서트를 성공시키며 '라이브 황제'로 군림해 온 이승철은 이번에도 부천 화성 춘천 성남 등 잇달아 매진 행렬을 이어가며 여전한 티켓 파워를 입증했다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com