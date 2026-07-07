"차기작 하기 싫어" 옥주현, 뮤지컬 여제의 위태로운 고백 '갑론을박'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현이 차기작을 앞둔 심경을 솔직하게 털어놓으며 팬들의 걱정을 샀다.

Advertisement

최근 온라인 커뮤니티에는 팬 소통 플랫폼 버블을 통해 옥주현이 팬들과 주고받은 대화 내용이 확산돼 눈길을 끌었다.

공개된 대화에서 옥주현은 "계약한 차기작... 가을에 있지... 근데 그것도 하기 싫어 ㅎㅎ 나 요즘 사춘기인가"라고 털어놨다.

해당 발언이 알려지자 팬들은 그의 컨디션을 우려하며 번아웃을 겪고 있는 것이 아니냐는 반응을 보였다.

Advertisement

하지만 또 일부에서는 이미 차기작 계약이 이뤄진 상황인 만큼 함께 작품을 준비하는 제작진과 동료들을 고려할 필요가 있다는 의견도 나왔다.

Advertisement

앞서 옥주현은 노래 후보정 기술에 지나치게 의존하는 일부 가수들을 향해 강도 높은 비판을 쏟아내 화제를 모았다. 그는 "요즘은 노래 아무리 못해도 오토튠으로 후작업을 살벌하게 해서 완전 라이브 파들은 기분이 안 좋다"며 "그런 프로그램 나가서 같이 겸상하기 싫다"고 말했다. 이어 "굉장히 무례한 발언이라고 느낄 수 있겠지만 사실이다. 요즘 후보정하는 걸 보면 '개나 소나 와서 노래하는구나'라는 생각이 든다"고 직설적인 표현을 쏟아냈다.

이와 함께 2022년 불거졌던 이른바 '옥장판' 논란도 다시 언급했다. 당시를 떠올린 그는 "난 사과를 받은 적이 없다", "내가 그 일을 지나서 가장 후회하는 건 고소를 취하한 것"이라고 밝혀 다시 한번 관심을 모았다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com