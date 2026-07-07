이국주, 살 빠졌나...갸름해진 얼굴선 "10년만에 찍은 새 프로필"

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 이국주가 10년 만에 새 프로필 사진을 공개하며 달라진 근황을 전했다.

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이국주는 지난 6일 "10년 만에 프로필 찍었어요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

이국주는 다양한 스타일링을 소화하며 한층 세련된 분위기를 뽐냈다. 기존의 유쾌하고 친근한 이미지와는 또 다른 매력을 선보인 가운데, 이전보다 한층 갸름해진 얼굴선과 달라진 비주얼이 눈길을 끌었다.

이국주는 "10년에 한 번씩 프로필 사진 바꾸는 나란 개그우먼. 새로운 회사에서 새롭게 찍었다"며 "오랜만에 멀쩡한 척하려니 쉽지 않았지만 잘 꾸며주시고 잘 찍어주시고 잘 고쳐주셔서 10년 또 잘 쓸 것 같다"고 소감을 밝혔다.

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이어 "애닉이엔티에 들어온 지 벌써 일 년이 됐다. 앞으로도 잘 부탁드린다"며 새 소속사에서 활동을 이어가는 각오를 전했다.

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또한 이국주는 자신의 사진을 두고 "오른쪽 얼굴이 더 별로라 사진이 다 왼얼인 거 웃기다"라고 덧붙이는 등 특유의 솔직하고 유쾌한 입담으로 웃음을 자아냈다.

특히 이번 프로필 사진에서는 이전보다 슬림해진 분위기가 돋보였다. 꾸준한 자기 관리와 변화된 스타일링이 더해지며 팬들의 관심을 모았다.

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한편 이국주는 국내와 일본을 오가며 활발한 활동을 이어가고 있다. 지난해에는 일본 도쿄에 약 9평 규모의 원룸을 마련한 사실을 공개해 화제를 모았다.

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당시 이국주는 "4~5년 전부터 쳇바퀴 돌듯이 일했는데 이제 새로운 도전을 하고 싶었다"며 "일어가 되면 뭔가 해볼 수 있지 않을까라는 생각을 하게 됐다. 일이 많이 없어 쉬는 시간에 뭔가를 해보자는 생각으로 오게 됐다"고 일본 활동을 시작하게 된 이유를 밝혔다.

shyun@sportschosun.com