김지민, ♥김준호 위한 '탄단지' 밸런스 브런치 공개...시험관 준비에도 '정성'

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그우먼 김지민이 남편 김준호를 향한 유쾌한 저격과 함께 정성 가득한 다이어트 식단을 공개했다.

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김지민은 7일 자신의 SNS에 "나 땜에 살쪘다고 노래를 하는 배을망덕한 님이지만. 또 도와는 줘야 하니 다이어트 식단!! 샐러드만 많은 거예요ㅋㅋ"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 탄수화물, 지방, 단백질이 균형잡힌 푸짐한 브런치 한 상이 담겼다. 접시 위에는 부드럽게 익힌 오믈렛과 닭가슴살 샐러드, 구운 브로콜리와 방울양배추, 단호박, 당근, 소시지 등이 먹음직스럽게 담겨 있었다. 여기에 닭다리구이와 분홍빛 음료까지 곁들여져 다이어트 식단이라고 믿기 어려울 만큼 풍성한 비주얼을 자랑했다.

김지민은 투덜대는 듯한 표현을 덧붙였지만 직접 건강식을 준비해 남편의 다이어트를 챙기는 애정을 드러내 훈훈함을 자아냈다.

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팬들은 "이 정도면 다이어트가 아니라 호강이다", "김준호가 복 받았다", "배은망덕하다는 말이 너무 웃기다", "사랑이 느껴지는 식단" 등의 반응을 보였다.

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한편 김지민과 김준호는 지난해 결혼한 뒤 방송을 통해 2세 계획을 꾸준히 밝혀왔다. 최근에는 시험관 시술을 준비 중이라고 공개하며 "올해 소원은 아이"라고 밝히는 등 부모가 되기 위한 과정을 솔직하게 전해 많은 응원을 받고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com