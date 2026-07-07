[SC현장] "베커상 예약"…황인엽♥혜리, 혐관 교복 로코 '그대에게 드림'(종합)

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[스포츠조선 백지은 기자] 황인엽과 혜리의 설렘 폭격이 시작된다.

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7일 오후 서울 구로구 신도림 더세인트에서 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림' 제작발표회가 열렸다.

'그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈(황인엽)과 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재(혜리)의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디다. OCN '뱀파이어 검사 시즌2', '경이로운 소문' 시리즈를 연출한 유선동 감독이 메가폰을 잡았고, '어느 날 우리 집 현관으로 멸망이 들어왔다' '미스터 션샤인' '도깨비' 집필에 참여한 정은비 작가가 의기투합했다.

유 감독은 "고등학교 시절 함께 시나리오를 쓰며 꿈을 키운 두 주인공이 15년 만에 다시 만나 미완성으로 남았던 꿈과 사랑을 다시 써내려가는 이야기다. 서른이 넘어가며 꿈과 사랑이란 단어도 무미건조해졌는데 이 대본을 보고 작품을 완성하며 다시 두근거림을 느꼈다. 로코 장인들의 도움을 받아 밝고 경쾌하지만 현실과 부딪히는 지점과 복합적인 감정을 입체적으로 표현한 점이 기존 로코와는 다른 색을 가진다. 꿈과 사랑을 써 내려가는데 있어 아직 늦지 않았다는 응원을 드리고 싶다"라고 소개했다.

ENA 드라마 '그대에게 드림' 제작발표회가 7일 오후 서울 신도림동 더세인트에서 열렸다. 배우 이혜리가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.7/

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작품은 황인엽 혜리 백성철 이열음 이상엽 이지민 등 개성 강한 배우들이 출연을 확정했다.

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유 감독은 "황인엽은 이 대본의 진가를 먼저 알아본 배우다. 내가 연출을 맡기 전부터 이 작품의 터줏대감처럼 자리잡고 있었다. 황인엽을 만난 뒤 주이재는 이혜리가 원앤온리였다. 주이재의 현실적인 모습부터 긍정 에너지까지 입체적으로 표현할 수 있는 배우는 이혜리라고 생각했다"고 기대감을 드러냈다.

황인엽은 "첫사랑과 다시 만나며 일어나는 일들이 설렘을 드릴 수 있을 것 같았고 로맨틱한 멜로 포인트가 많아 이 작품을 놓칠 수 없었다. 개인적으로 워낙 로코를 좋아한다. 계절을 떠올렸을 때마다 생각나는 작품이 대부분 로코였다. 어릴 때부터 그런 작품을 보고 자라며 '나도 저렇게 되고 싶다'는 생각을 했고 누군가 시간이 흘렀을 때 나를 보고 그런 꿈을 가졌으면 좋겠다고 생각했다"고 전했다.

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혜리는 "15년 만에 만난 우수빈과 투닥거리는 '혐관(혐오관계)' 케미가 궁금했다. 다음회를 보려면 작품을 하는 수밖에 없겠다는 생각이 들어 출연을 결정했다. 사실 나는 주이재와는 다르다. 고등학교 때는 뭘 하고 싶은지 몰랐고 이제서야 소소한 꿈을 이뤄나가고 있다. 주이재를 연기하며 대리만족을 느꼈다"고 털어놨다.

ENA 드라마 '그대에게 드림' 제작발표회가 7일 오후 서울 신도림동 더세인트에서 열렸다. 배우 황인엽이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.7/

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작품 자체가 재회 로맨스를 다루고 있는 만큼 1991년 생인 황인엽과 1994년 생인 혜리도 학생 연기에 도전하게 됐다.

JTBC '18어게인'(2020), tvN '여신강림'(2020), 넷플릭스 '안나라수마나라'(2022), JTBC '조립식 가족'(2022) 등에 이어 다시 한번 교복을 입게된 황인엽은 "전작에서도 이번이 마지막이라고 했는데 다시 교복을 입게돼 죄송하다. 로맨틱 코미디를 꼭 해보고 싶었고, 그 안에서 재미있는 이야기를 할 수 있는 작품을 찾고 있었는데 놓치고 싶지 않은 작품이었다. 혜리는 정말 고등학생 같은데 나는 노력을 많이 했다. 혜리에게 미안하게 생각한다"고 너스레를 떨었다.

혜리는 "20대 후반에 교복 입는 드라마를 많이 했다. 생각보다 풋풋한 느낌이 나쁘지 않았다. 기회가 된다면 언제든 교복을 입겠다"고 말했다.

ENA 드라마 '그대에게 드림' 제작발표회가 7일 오후 서울 신도림동 더세인트에서 열렸다. 배우 황인엽, 이혜리, 유선동 감독이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.7/

'그대에게 드림'은 '닥터 섬보이' 후속으로 13일 오후 10시 첫 방송된다.

황인엽은 "혜리와의 로코 호흡이 정말 좋았다고 생각한다. 호흡 좋았다는 평을 받고 싶다"고, 혜리는 "개인적으로 '혜리는 보면 볼수록 보고싶고 다음 작품이 기대되는 배우'라는 말을 듣고 싶다. 황인엽과의 호흡은 100점이다. 케미 좋다는 말을 듣고 싶다. 우리에게 베스트 커플상을 달라"고 밝혔다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com