"사과 안 하려던 업체, 결국 백기"…원지, 93만 유튜버의 힘이 만든 '해피엔딩'

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[스포츠조선 조민정 기자] 여행 크리에이터 원지가 호주 여행 중 불거졌던 캠핑카 업체 직원의 무례한 응대 논란이 마무리됐다고 직접 전했다.

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원지는 7일 자신의 유튜브 채널 '원지의 하루'를 통해 '호주 캠핑카 직원 막말사건(?) 끝'이라는 제목의 영상을 공개하고 사건 이후 진행 상황을 설명했다.

영상에서 원지는 "호주 캠핑카 영상과 관련해 드디어 업체와 협의가 끝났다"며 "짧게 소식을 전하고 싶었다"고 운을 뗐다. 그는 "업체 윗선에서 영상을 확인한 뒤 죄송하다는 뜻을 전해왔다"면서도 "처음 대응은 솔직히 만족스럽지 않았다. CCO에게 사과 메일은 받았지만 그 외 별다른 조치는 없었다"고 밝혔다.

이후 상황은 달라졌다. 원지는 "저희도 강하게 문제를 제기했고 업체 내부에서도 당시 직원의 대응이 부적절했다는 판단을 내렸다"며 "결국 업체 측에서 사과와 함께 전액 환불을 제안했다"고 전했다. 이어 "무엇보다 영상을 보고 함께 화를 내주시고 공감해 주신 분들 덕분에 업체도 사안을 심각하게 받아들인 것 같다"며 "응원해 주신 모든 분들께 감사하다"고 구독자들에게 고마운 마음을 전했다.

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앞서 원지는 지난달 '분노주의 극대노 사건.. 망한 호주여행(채코제, 캡틴따거)' 영상을 통해 호주에서 캠핑카를 대여하는 과정에서 겪은 일을 공개했다. 당시 숙소 내부에서 빈대가 발견돼 업체 측에 문제를 제기했지만 직원의 무례한 응대가 이어졌고 이후 방역 결과 실제 빈대가 확인되면서 논란이 커졌다.

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원지는 업체가 리뷰 삭제와 관련 영상 비공개를 조건으로 환불을 제안했지만 이를 받아들이지 않았다고 밝히기도 했다. 해당 영상이 공개된 뒤 온라인에서는 업체의 대응을 비판하는 목소리가 이어졌고 일부 누리꾼들은 인종차별 가능성까지 제기하기도 했다.

한편 원지는 유튜브 구독자 약 93만 명을 보유한 여행 크리에이터다. ENA 예능 '지구마불 세계여행' 시리즈 등을 통해 큰 사랑을 받은 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com