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'원인불명 고열' 브라이언, 긴급 입원 앞두고 오열 "반려견들 좋은 주인 만나라고 인사"

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'원인불명 고열' 브라이언, 긴급 입원 앞두고 오열 "반려견들 좋은 주인 만나라고 인사"

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 브라이언이 건강을 되찾은 근황을 공개했다.

7일 유튜브 채널 '더브라이언'에서는 ''죽다 살아났습니다…' 치솟은 간수치에 뇌 검사까지. 과로하다 쓰러진 브라이언 강제 휴식 브이로그'라는 제목의 영상이 게재됐다.

지친 모습의 브라이언은 "제가 최근에 면역력이 많이 떨어져서 병원에 있었다. 어제 퇴원했다. 병원에 있으면서 퇴원하면 제대로 쉼 가져보고 싶다"며 "오늘은 브라이언의 홈캉스, 자유로운 시간을 보내는 걸 (보여드리겠다)"이라고 마트로 향했다.

브라이언은 최근 원인불명 고열에 긴급 입원해 걱정을 자아낸 바 있다. 퇴원한 브라이언에 제작진은 "술도 못 드셨겠다"고 물었고 브라이언은 "한 달 동안 술 못 먹는다. 간수치가 너무 높다더라"라고 밝혔다. 브라이언은 "웃긴 게 매니저한테도 말했는데 병원에 있는 동안에도 그렇고 집에 있어서도 술을 버릴까까지 생각했다. 건강해야겠다는 생각이 들더라. 아예 끊을 수는 없겠지만 당분가는 술 생각이 안 나고 고통스럽게 병원에 있었기 때문에 마시기 싫어지더라"라고 털어놨다.

'원인불명 고열' 브라이언, 긴급 입원 앞두고 오열 "반려견들 좋은 주인 만나라고 인사"

특히 브라이언은 "병원 가기 전날 감정이 몰입해서 반려견들 껴안으면서 울면서 '아빠가 돌아오지 않으면 너희 좋은 데 가서 좋은 주인 만나고 아빠 잊지마'라고 했다. 사람이 늙고 아프니까 온갖 생각을 다하는 거 같다"고 털어놨다.

집에 온 브라이언은 야외 수영장에서 휴식을 즐겼다. 직접 만든 음식을 먹으며 행복해하는 브라이언에 제작진은 "퇴원해서 기분이 너무 좋으신 거 같다. 병원에 있을 때 어땠냐"고 물었고 브라이언은 "보여줄까?"라며 당시 모습을 재연했다. 힘겹게 누운 브라이언은 "하나님 저 아직 죽으면 안 돼요. 집 지은 지 1년 조금 넘었다. 50년만 넘어보게 해달라"며 당시 했던 기도를 재연해 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

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