'원인불명 고열' 브라이언, 긴급 입원 앞두고 오열 "반려견들 좋은 주인 만나라고 인사"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 브라이언이 건강을 되찾은 근황을 공개했다.

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7일 유튜브 채널 '더브라이언'에서는 ''죽다 살아났습니다…' 치솟은 간수치에 뇌 검사까지. 과로하다 쓰러진 브라이언 강제 휴식 브이로그'라는 제목의 영상이 게재됐다.

지친 모습의 브라이언은 "제가 최근에 면역력이 많이 떨어져서 병원에 있었다. 어제 퇴원했다. 병원에 있으면서 퇴원하면 제대로 쉼 가져보고 싶다"며 "오늘은 브라이언의 홈캉스, 자유로운 시간을 보내는 걸 (보여드리겠다)"이라고 마트로 향했다.

브라이언은 최근 원인불명 고열에 긴급 입원해 걱정을 자아낸 바 있다. 퇴원한 브라이언에 제작진은 "술도 못 드셨겠다"고 물었고 브라이언은 "한 달 동안 술 못 먹는다. 간수치가 너무 높다더라"라고 밝혔다. 브라이언은 "웃긴 게 매니저한테도 말했는데 병원에 있는 동안에도 그렇고 집에 있어서도 술을 버릴까까지 생각했다. 건강해야겠다는 생각이 들더라. 아예 끊을 수는 없겠지만 당분가는 술 생각이 안 나고 고통스럽게 병원에 있었기 때문에 마시기 싫어지더라"라고 털어놨다.

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특히 브라이언은 "병원 가기 전날 감정이 몰입해서 반려견들 껴안으면서 울면서 '아빠가 돌아오지 않으면 너희 좋은 데 가서 좋은 주인 만나고 아빠 잊지마'라고 했다. 사람이 늙고 아프니까 온갖 생각을 다하는 거 같다"고 털어놨다.

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집에 온 브라이언은 야외 수영장에서 휴식을 즐겼다. 직접 만든 음식을 먹으며 행복해하는 브라이언에 제작진은 "퇴원해서 기분이 너무 좋으신 거 같다. 병원에 있을 때 어땠냐"고 물었고 브라이언은 "보여줄까?"라며 당시 모습을 재연했다. 힘겹게 누운 브라이언은 "하나님 저 아직 죽으면 안 돼요. 집 지은 지 1년 조금 넘었다. 50년만 넘어보게 해달라"며 당시 했던 기도를 재연해 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com