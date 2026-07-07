황보라, 子 훈육 시키려다 응급실行 "알러지로 119 부른 적도 있어" 걱정

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 황보라의 아들이 갑작스럽게 병원으로 향했다.

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7일 황보라의 유튜브 채널에서는 '강아지로 훈육시키려다 응급실 가게 된 초보맘 황보라'라는 제목의 영상이 게재됐다.

황보라는 "우인이의 사회성을 기르려고 애견카페에 왔다"며 아들과 함께 애견카페에 갔다. 카페에 들어서자마자 다가오는 강아지들에 당황한 우인이지만 곧 적응해 강아지들과 놀기 시작했다. 예상 외로 강아지랑 잘 노는 우인이에 황보라는 "이제 여기 맨날 와야겠다"고 흐뭇해했다.

강아지를 키웠던 황보라 역시 능숙하게 강아지들을 다뤘다. 황보라는 "세 마리 다 하늘나라로 갔다. 초등학교 6학년 때 말티즈 키웠고 포메라니안은 우인이 갖고 바로 하늘나라로 갔다. 그리고 하나는 우인이 낳고 100일 돼서 갔다. 그래서 엄마가 '언니가 시집 가니까 핑구, 핑키가 마음이 편해서 가는가 보다' 했다. 그 얘기를 듣는데 너무 눈물이 났다"며 "(반려견 떠나 보내고) 20년 된 침대를 바꿨다. 거기 핑구 털이 다 박혀있었다. 안 키우려고 했는데 또 보니까 너무 예쁘다"고 털어놨다.

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그 사이 강아지랑 뛰어 놀기 바쁜 우인이는 강아지가 핥았던 빨대를 쓰는 사고를 쳤다. 놀란 황보라는 곧바로 빨대를 바꿔줬지만 우인이는 몸이 간지러운지 계속 몸을 긁었다. 이상함을 느낀 황보라는 울긋불긋해진 몸에 깜짝 놀랐다. 알러지 반응 의심에 황보라는 결국 병원으로 향했다. 황보라는 "저번에는 계란 알러지 때문에 입술까지 퍼래져서 119까지 불렀다"며 "저번에 강아지랑 있을 때는 짧게 있었는데 이번에는 길었다. 음료도 같이 먹어서 그런 거 같다"고 밝혔다. 병원에 도착하자 다행히 알러지는 살짝 가라앉았다. 촬영을 기획한 제작진도 "우인아 미안해"라고 사과했고, 황보라는 우인이의 휴식을 위해 급히 촬영을 마쳤다. 약 처방을 받고 집으로 돌아온 우인이는 건강한 모습으로 돌아왔다.

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wjlee@sportschosun.com