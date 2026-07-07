강재준, 둘째 임신 위해 ♥이은형에 적극 구애 "오늘 시도해볼까?"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 강재준, 이은형 부부가 둘째에 대해 이야기했다.

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7일 유튜브 채널 '기유TV'에서는 '3대째 거푸집 매미킴네'라는 제목의 영상이 게재됐다.

강재준 이은형 부부는 김동현 부부 집을 찾아갔다. 김동현 부부는 최근 넷째 임신을 발표해 화제가 된 바. 강재준은 "솔직히 얘기해서 첫째 때 얘가 배앓이를 해서 새벽 수유에 잠을 못 잤다. 그래도 둘째를 낳으라고 주변에 육아 선배님들이 너무 많이 얘기해서"라고 둘째 고민을 털어놨다.

이에 송하율은 "저도 다 달랐는데 첫째가 우리 연서였으면 저도 둘째 고민했을 거다. 근데 첫째가 너무 순해서 둘째, 셋째 낳게 된 건데 넷째를 갖게 된 이유는 이맘쯤 되면 너무 예쁘고 서로 노는 거 보면 세상 다 가진 것처럼 뿌듯하다"고 밝혔다.

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강재준은 "현조가 혼자 장난감 갖고 노는 모습을 봤는데 나중에 외로울 수도 있겠다"고 둘째를 고민하는 이유를 밝혔고 김동현은 "키즈카페 가도 그런 걸 느낀다. 혼자 온 아이 부모님은 아이랑 계속 놀아줘야 되고 처음에 친해지기 어렵지 않냐. 형제가 있는 집은 형제끼리 논다"고 밝혔다.

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송하율은 "첫째 때 많이 힘들지 않았냐. 그래서 시간이 언제 갔는지 모르게 아이가 커있지 않냐. 둘째 때는 그 예뻤던 순간들이 다 보인다. 놓쳤던 게 기억이 나면서 계속 예쁘다"고 둘째를 추천하는 이유를 밝혔다.

아이들끼리 놀고 있는 모습을 본 이은형은 "현조한테 이런 형제가 있으면 얼마나 좋을까"라고 밝혔고 강재준은 "오늘 시도해볼까?"라고 도발했다. 이에 이은형은 "우웩"이라고 반응해 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com