'돌싱' 28기 경수, ♥미모의 여친과 혼인신고 "21살 아닌 13살 차이, 연상일수도"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 28기 경수가 여자친구와 혼인신고를 하며 법적으로 부부가 됐다.

Advertisement

경수는 7일 "오늘, 제 인생에서 가장 소중한 사람과 함께 새로운 출발선에 서게 되었다. 저희 두 사람은 서로에 대한 깊은 신뢰와 사랑을 바탕으로 혼인신고를 마치고, 법적인 부부가 되었음을 전한다"고 재혼 소식을 알렸다.

이어 경수는 "본격적인 새 출발에 앞서, 저희 부부에 대해 잘못 알려진 사실이 있어 말씀드리려 한다"며 "최근 저희의 나이 차이가 '21살'로 잘못 보도되거나 공유되고 있으나, 이는 사실이 아니다. 낭설이다. 저희는 13살 차이다(연상일 수도)"라고 정정했다. 최근 경수의 재혼 소식이 알려진 후 온라인에서는 두 사람의 나이차가 21살이라는 의혹이 불거졌던 바 있다.

경수는 "적지 않은 나이 차이인 만큼 보내주시는 우려와 관심 모두 깊이 이해하고 있다. 다만 사실과 다른 오해로 인해 새출발을 하는 아내와 가족들이 걱정하지 않도록, 잘못된 정보는 바로잡아 주시기를 정중히 부탁 드린다"며 "새롭게 시작하는 오늘, 한 가정의 가장으로서 아내를 아끼고 든든하게 지켜내겠다"고 인사했다.

Advertisement

한편, 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 28기 돌싱특집에 출연했다. 1978년생인 경수는 한국인 최초로 유럽에 진출한 골키퍼 출신으로, 현재는 스포츠 영상 관련 스타트업 대표로 재직 중이다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com

다음은 28기 경수 글 전문

Advertisement

안녕하세요 새로운 시작을 알리며, 감사의 인사를 전합니다.

Advertisement

오늘, 제 인생에서 가장 소중한 사람과 함께 새로운 출발선에 서게 되었습니다.

저희 두 사람은 서로에 대한 깊은 신뢰와 사랑을 바탕으로 혼인신고를 마치고, 법적인 부부가 되었음을 전합니다.

본격적인 새 출발에 앞서, 저희 부부에 대해 잘못 알려진 사실이 있어 말씀드리려 합니다.

최근 저희의 나이 차이가 '21살'로 잘못 보도되거나 공유되고 있으나, 이는 사실이 아닙니다 낭설입니다.

저희는 13살 차이입니다.(연상일 수도)

적지 않은 나이 차이인 만큼 보내주시는 우려와 관심 모두 깊이 이해하고 있습니다.

다만 사실과 다른 오해로 인해 새출발을 하는 아내와 가족들이 걱정하지 않도록, 잘못된 정보는 바로잡아 주시기를 정중히 부탁드립니다.

새롭게 시작하는 오늘, 한 가정의 가장으로서 아내를 아끼고 든든하게 지켜내겠습니다.

저희의 앞날을 따뜻한 시선으로 축복해 주시면 감사하겠습니다. 서로 존중하며 예쁘게 잘 살겠습니다.

대단히 감사합니다