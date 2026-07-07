고준희, 과거 연애 질문에 당황 "헤어지면 기억 잊어, 남친 사귄 적 없다"(귀한가족)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 고준희가 과거 연애 스타일 질문에 당황했다.

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7일 방송된 MBN 예능 프로그램 '남의 집 귀한 가족'에서는 고준희가 두 번째 맞선남 지승원과 한밤의 데이트를 즐기는 모습이 공개됐다.

이날 고준희는 지승원과 함께 집으로 향하는 길에 산책을 하며 자연스럽게 대화를 나눴다. 첫 만남 이후 곧바로 애프터 데이트를 하게 된 이유에 대해 그는 "하이볼도 한 잔 했고 잠깐 걷고 싶어서 (그랬다)"고 설명했다.

평소 집 밖으로 잘 나오지 않는다는 고준희의 말에 지승원은 "연애하실 때 주로 어떻게 만났냐"고 물었다. 예상치 못한 질문에 잠시 당황한 고준희는 "집에서 데이트를 많이 하거나.."라고 답하며 자신의 연애 방식을 솔직하게 밝혔다.

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이어 지승원이 "연하는 만나보셨냐"고 묻자 고준희는 "그랬던 것 같기도 하고…"라고 답한 뒤 "저는 헤어지면 아예 약간 (연애한) 기억을 잊는 버릇이 있어서 그전에 어떻게 연애를 했었는지 기억이 잘 나지 않는다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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또 지승원이 "남자친구가 생기면 꼭 하고 싶은 일이 있냐"고 질문하자 고준희는 "남자친구를 한 번도 사귄 적이 없어서"라고 농담 섞인 답변을 내놨다. 이에 지승원은 "모태솔로시구나"라고 받아치며 화기애애한 분위기를 이어갔다.

평소 도회적이고 시크한 이미지로 사랑받아온 고준희는 이날 방송을 통해 연애에 대한 솔직한 생각과 인간적인 면모를 보여주며 시청자들의 관심을 모았다.