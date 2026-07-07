오연수 母, 팔순 믿기지 않는 동안 미모 "여든 살에 오토바이 타시는 분"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 오연수 어머니의 놀라운 동안 미모가 공개됐다.

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7일 오연수의 유튜브 채널에서는 '속초의 기록: 가족과 미리 맞이한 엄마의 여든 번째 여름'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

오연수는 어머니의 팔순 생신을 맞아 동생 가족들과 속초 여행을 떠났다. 속초에 가기 전 휴게소에 들른 오연수는 "휴게소에서 먹어야 하는 음식들을 종류별로 다 먹어보려 한다"며 골고루 음식을 시켜 가족들과 나눠 먹었다.

함께 음식을 먹던 중 오연수의 어머니가 공개됐다. 오연수의 어머니는 오연수를 똑닮은 미모로 눈길을 모았다. 특히 팔순 나이가 믿기지 않을 정도로 놀라운 동안 미모가 돋보였다. 오연수는 "엄마가 안 나오게 찍으려는데 자꾸 카메라에 들어오신다. 저랑 닮았냐"고 밝히기도.

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속초에 도착한 오연수는 "우리 올케는 직장 다니느라 바쁜 와중에도 너무 착해서 엄마를 잘 모시고 다닌다"며 "팔순 잔치는 따로 안 하고 올케랑 동생이 휴가 나올 때마다 엄마 모시고 여행 다니기로 했다"고 밝혔다.

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호텔에 도착한 오연수의 가족은 호텔 안에 있는 오락실에서 게임을 즐겼다. 오연수의 어머니는 능숙하게 오토바이를 타는 모습. 오연수는 "엄마가 가고 싶어해서 들어왔다. 이번 여행의 콘셉트는 '엄마 하고 싶은 거 다해'"라며 "여든 살에 오락실에서 오토바이 타시는 분 계시냐. 타보고 싶다고 하셔서 타시는데 아주 재밌어 하셨다"고 밝혔다. 이어 농구 게임까지 즐기는 어머니의 모습에 오연수는 "이번엔 농구도 하신다. 저보다 더 건강하시다"라고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com