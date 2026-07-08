고소영, 급찐살 후 3kg 감량 성공…"하와이 고물가 때문에 탄수화물만 먹었더니"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 고소영이 여행 중 체중이 늘었던 경험과 이를 극복한 자신만의 다이어트 비법을 공개했다.

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고소영은 7일 자신의 유튜브 채널을 통해 가족과 함께 떠난 일본 여행 영상을 공개했다.

쇼핑과 맛집 탐방을 즐기던 그는 이날 일본 소바 맛집을 찾아 식사를 즐기던 중 자연스럽게 체중 관리에 대한 이야기를 꺼냈다.

"나 요즘 관리한다"고 운을 뗐고, 제작진이 "첫 촬영 때 보다 좀 줄이신것 같다"고 말하자 고소영은 "두 달만에 3kg을 뺐다"고 밝혔다.

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이어 "하와이에서 너무 고물가여서 빨리 배를 채우려고 탄수화물을 미친 듯이 먹었다"며 "맨날 주먹밥 먹고, 유부초밥 먹고, 김치볶음밥 먹고 그랬더니 2.5kg이 쪘다"고 솔직하게 털어놨다.

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체중이 늘어난 뒤에는 식습관부터 바꾸기로 했다고. 고소영은 "친한 동생과 '음식에 집착하지 말자'고 이야기했다"며 "한 번 먹기 시작하면 젓가락도 중간중간 내려놓는 습관을 들이려고 한다"고 자신만의 관리법을 소개했다.

이날 고소영은 평소 식단 관리 원칙도 공개했다. 그는 반찬을 맛보며 "원래 첫 번째 먹는 음식이 중요하다고 하지 않느냐"며 식사 순서의 중요성을 언급했고, 김을 먹으려다 "김은 나트륨이 높으니까 많이 먹으면 안 된다"고 말하는 등 평소 건강한 식습관을 유지하려는 모습을 보였다.

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한편 고소영은 1992년 KBS 드라마 '내일은 사랑'으로 데뷔했으며, 2010년 배우 장동건과 결혼해 현재 1남 1녀를 두고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com