'100kg' 찍었던 이소라, 확 달라진 날렵한 턱선…"아파서 몇 십 키로 뺐다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 이소라가 나이가 들면서 달라진 노래에 대한 고민과 부담을 솔직하게 털어놨다.

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7일 공개된 성시경의 유튜브 채널 '만날 텐데'에는 이소라가 게스트로 출연해 가수로 살아가는 현재의 고민과 음악에 대한 책임감을 이야기했다.

이날 성시경은 이소라에게 "살을 많이 뺐다"고 근황을 묻자, 이소라는 "2025년 1월부터 1년 넘게 다이어트를 했다. 몇 십 키로 뺐다"고 답했다. 이어 그는 "아파서 살을 빼게 됐다"면서 "목소리도 좋아진 건 아니다"라고 밝혔다.

또한 예전처럼 노래하기는 쉽지 않다고 고백했다. 이소라는 "오늘도 노래를 조금이라도 더 잘했으면 좋겠다는 마음인데, 앞으로는 예전처럼 그렇게 집중해서 잘하기는 힘들 것 같다는 생각을 한다"고 말했다.

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앞서 이소라는 정재형의 유튜브에 출연해 성대 부상 후 건강이 나빠졌다고 밝히며, "당시 체중이 100kg 정도까지 늘었고 병원에 갔더니 혈압이 190이 넘었다. 숨이 차서 제대로 걷는 것도 힘들었다"고 고백한 바 있다.

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이소라는 "콘서트를 하면 기운이 조금 딸리고, 중간중간 내 마음대로 노래가 안 되는 부분들이 있다"며 "계속 집중해서 가다가도 '여기가 안 되네' 하는 순간부터 마음이 흔들리기 시작한다. 예전과는 조금 다른 점이 그런 부분"이라고 털어놨다.

이에 성시경은 일본 밴드 스타더스트 레뷰의 보컬 네모토 가나메의 말을 전했다. 그는 "나이가 들면 가수에게도 한 번 위기가 온다고 하더라. 그 위기를 잘 넘기면 계속 오래 노래할 수 있다는 이야기를 들었다"며 "그 말을 듣고 '나만 그런 게 아니구나'라는 생각이 들어 마음이 한결 편해졌다. 나도 그 시기를 준비하고 있다"고 말했다.

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그러면서 "내 나이에서 하는 콘서트는 처음이다. 늘 불안해서 금연도 한다"며 "3일 연속 공연을 해낼 수 있을까 하는 걱정도 든다"고 솔직하게 밝혔다.

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성시경의 말에 공감하는 이소라도 "아직은 노래 키를 낮추고 싶지 않다. 모든 노래를 원래 키 그대로 부르고 있다"며 "언제까지 가능할지는 모르겠지만 그래도 최대한 해보고 싶다"고 가수로서의 자존심도 드러냈다.

그는 "7집 앨범 즈음부터 '나는 이 세상에서 노래하는 사람으로 태어났구나'라는 확신이 생겼다"며 "그때부터 노래에 대한 책임감이 생겼고 조금이라도 더 오래 노래하고 싶다는 마음으로 살고 있다"고 덧붙였다.

한편 이소라는 이날 7년 만에 신곡 '너의 얼굴 다 잊을게'를 공개했다.

olzllovely@sportschosun.com