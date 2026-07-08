'91세' 신구, '심장박동기 삽입'에도 여전한 '술 사랑'…"공짜 술 제일 맛있어"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 신구가 91세의 나이에도 변함없는 유쾌한 입담과 술 사랑을 드러내며 후배들을 웃음 짓게 했다.

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심부전증으로 인공심장박동기 삽입술을 받은 뒤에도 무대에 오르고 있는 그는 특유의 재치로 '현역'의 존재감을 과시했다.

6일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 말미에는 다음 회차 예고편이 공개됐다. 이날 게스트로는 연극 '베니스의 상인'에 출연하는 신구, 조달환, 이상윤이 출연해 신동엽과 술잔을 기울였다.

신동엽이 신구의 나이를 묻자 조달환은 "작년에 구순잔치를 하셨다"고 소개했다. 1936년생인 신구는 올해 91세다.

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조달환은 신구의 남다른 애주가 면모도 공개했다. 그는 "'선생님은 술 한잔하는 게 제일 좋으시죠?'라고 여쭤봤더니 '그건 중요하지 않아. 술집 문을 열고 들어갈 때가 제일 행복해'라고 하셨다"고 전했다.

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이어 "술집 문을 열고 나올 때가 그렇게 슬퍼"라는 신구의 말도 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

신동엽은 "공짜 술이 제일 맛있잖아요"라고 농담을 던졌고, 신구는 망설임 없이 "그렇지"라고 맞장구치며 폭소를 자아냈다.

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맥주를 마시던 신구는 "맛있죠?"라는 신동엽의 질문에도 "더워서 시원해"라고 특유의 담백한 답변을 내놨다.

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또 신동엽이 신구의 대표 유행어인 "'니들이 게맛을 알아'는 정말 큰 유행이었다"고 언급하자, 신구는 곧바로 "니들이 신동엽을 알아?"라고 재치 있게 받아쳐 녹슬지 않은 예능감을 뽐냈다.

예고편에는 신구가 후배 배우들과 함께 2차까지 자리를 이어가는 모습도 담겼다. '이 기세를 몰아 2차까지?'라는 자막과 함께 신구가 맥주잔을 들고 건배하는 장면이 공개돼 본편에 대한 기대를 높였다.

유쾌한 모습 뒤에는 무대를 향한 책임감도 여전하다. 신구는 2022년 공연 도중 건강 이상으로 병원을 찾았다가 심부전증 진단을 받았고, 이후 심장 박동을 돕는 인공심장박동기 삽입술을 받았다. 이후에도 영화 '하이파이브'와 연극 무대로 복귀하며 활발한 활동을 이어왔다.

한편 신구, 조달환, 이상윤이 출연하는 연극 '베니스의 상인'은 오는 8일부터 8월 9일까지 국립극장해오름극장에서 만날 수 있다.

narusi@sportschosun.com