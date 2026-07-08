"타이밍 미쳤다" 빠니보틀, '월드컵 돌풍' 카보베르데 미리 갔다…영상 300만 돌파

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[스포츠조선 김준석 기자] 여행 크리에이터 빠니보틀(본명 박재한)의 카보베르데 여행 영상이 월드컵 열기와 맞물려 뒤늦게 역주행하고 있다.

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 카보베르데가 돌풍의 주인공으로 떠오르자, 그가 수개월 전 직접 다녀온 카보베르데 콘텐츠가 '소름 돋는 선견지명'이라는 반응을 얻고 있다.

최근 2026 FIFA 북중미 월드컵 32강 토너먼트에서는 카보베르데가 세계적인 강호 아르헨티나를 상대로 인상적인 경기를 펼치며 전 세계 축구 팬들의 시선을 사로잡았다.

FIFA 랭킹 차이를 뛰어넘은 선전이 화제를 모으면서, 국내에서도 카보베르데라는 나라에 대한 관심이 급격히 높아졌다.

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이 가운데 빠니보틀이 지난 3월 5일 자신의 유튜브 채널에 공개한 '월드컵 첫 진출했지만 생전 처음 들어본 나라 가보기 '아프리카1'' 영상이 다시 주목받고 있다.

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당시 빠니보틀은 "2026년 월드컵에 첫 출전했지만 많은 이들에게 생소한 나라"라며 아프리카 서쪽 대서양에 위치한 섬나라 카보베르데를 찾았다.

그는 약 3주간 이어진 아프리카 여행의 첫 행선지로 카보베르데를 택했고, 수도 프라이아를 비롯해 화산섬 포고섬, 용암 동굴 등 현지의 이국적인 풍경을 생생하게 담아냈다.

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공개 당시에도 국내 여행 유튜버가 쉽게 가지 않는 지역을 다룬 콘텐츠로 호평을 받았지만, 월드컵 이후 반응은 더욱 뜨거워졌다.

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카보베르데가 월드컵 무대에서 강한 인상을 남기자 축구 팬들이 해당 영상을 찾아보기 시작했고, 영상은 알고리즘을 타고 빠르게 확산됐다.

댓글창에는 "아르헨티나 경기 보고 카보베르데가 궁금해서 왔다", "이걸 몇 달 전에 미리 다녀온 게 대단하다", "진짜 소름 돋는 선견지명이다", "역시 될놈될이다", "월드컵 출전국을 미리 찾아간 콘텐츠 감각이 남다르다" 등의 반응이 이어지고 있다.

축구 팬과 여행 콘텐츠 구독자들의 관심이 동시에 몰리면서 해당 영상은 댓글 수 3000개를 돌파했고, 누적 조회수 역시 300만 회를 넘어서며 역주행 인기를 입증했다.

빠니보틀은 그동안 국내 여행 콘텐츠에서 쉽게 다루지 않는 지역을 직접 찾아가 현지의 현실과 매력을 소개해왔다. 이번 카보베르데 영상 역시 단순한 여행기를 넘어 월드컵 이슈와 맞물리며 예상치 못한 화제성을 얻게 됐다.

월드컵 돌풍의 주인공을 먼저 찾아간 빠니보틀의 콘텐츠 감각이 다시 한번 조명받는 가운데, 네티즌들은 그의 카보베르데 영상을 두고 "타이밍까지 완벽한 콘텐츠"라며 감탄을 보내고 있다.

narusi@sportschosun.com