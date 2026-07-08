"제 딸 수연이와 함께"…KCM, 감동의 첫 부녀 합동 무대 공개('슈돌')

사진 제공=KBS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] KCM과 첫째 딸 수연이 15년 만에 첫 부녀 합동 무대를 펼친다.

Advertisement

8일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 628회는 '우리의 빛나는 여름날'편으로, MC 랄랄과 김종민이 함께한다. 특히 KCM과 첫째 딸 수연이 처음으로 합동 무대를 꾸며 뭉클한 감동을 선사할 예정.

KCM은 콘서트에서 첫째 딸 수연의 피아노 반주에 맞춰 노래를 부르는 무대를 선보여 눈길을 끈다. 첫 부녀(父女)합동무대를 앞두고 KCM의 첫째 딸 수연은 "아빠와 같이 무대를 한다는 게 부담도 됐지만, 엄마께 감동을 선사하고 싶어서 열심히 연습했다"라며 소감을 밝힌다. 이에 KCM은 "수연의 반주에 노래하는 날을 상상만 했었는데, 합동무대를 하게 돼 너무 뿌듯하다"라며 벅찬 마음을 드러낸다고.

KCM 부녀의 첫 합동 무대가 시작되자 KCM의 둘째 딸 서연은 아빠와 언니가 만드는 무대에서 눈을 떼지 못하고 KCM 아내 방예원은 애타게 그려왔던 순간에 감동의 눈물을 쏟는다. 둘째 딸 서연은 '보컬의 신 KCM 아빠! 힘내세요! 테토 공주 서연이가 있잖아요'라는 문구가 적힌 인간 화환으로 변신해 아빠를 미소 짓게 만든다. 아빠의 무대가 시작되자 고사리 손으로 피켓을 흔들며 아빠를 하염없이 바라보는 서연의 모습에 KCM은 눈물이 쏟아질까 서연이 있는 쪽을 제대로 바라보지도 못했다는 후문.

Advertisement

KCM과 첫째 딸 수연의 뭉클한 첫 합동 무대와 둘째 딸 서연의 아빠를 향한 사랑스러운 응원은 '슈돌' 본방송에서 확인할 수 있다.

Advertisement

한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com