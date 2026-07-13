'글로벌 대세' 알디원, 첫 팬콘투어 대성공 "서로의 빛 되자"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 알파드라이브원이 '대세 신인'의 존재감을 입증했다.

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알파드라이브원은 6월 12~14일 인천 인스파이어 아레나, 6월 26~28일 요코하마 피아 아레나, 11일 홍콩 아시아월드-아레나에서 첫 팬콘서트 투어 '2026 알파드라이브원 팬-콘 투어 [스타로드]'를 개최했다.

알파드라이브원은 이번 공연에서 'OMG!' '프릭 알람' '로 플레임', '굿 라이프' 리믹스 버전, '웰컴홈' 등 최근 활동곡부터 데뷔곡과 미공개곡까지 다채로운 선곡으로 무대를 꽉 채웠다. 특히 마지막 홍콩 공연에서는 "앨리즈(공식 팬클럽)가 길을 찾아줬다. 앞으로도 서로의 빛이 되어 계속 걸어가자. 마지막으로 홍콩에서 이렇게 함께할 수 있어서 정말 행복했다. 저희에게도 평생 기억에 남을 팬 콘서트가 된 것 같다"라고 밝혔다.

알파드라이브원은 첫 팬콘서트 투어를 통해 글로벌 흥행력을 입증했다. 이들은 각종 시상식에서 신인상과 본상을 수상했고, 일본 정식 데뷔 전인데도 요코하마 3회 공연, 총 2만 5000여석을 전석 매진시키며 막강한 티켓 파워를 입증했다.

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알파드라이브원은 8월 미니 2집으로 컴백한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com