'권상우♥' 손태영 "가정주부 어울린다" 이서진 발언에 "나도 직업 있어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 손태영이 이서진에게 영상 메시지를 보냈다.

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12일 유튜브 채널 'Mrs. 뉴저지 손태영'에서는 '손태영이 사랑하는 뉴욕의 성수동, 첼시 vlog'라는 제목의 영상이 게재됐다.

손태영은 지인을 만나 뉴욕의 성수동이라는 첼시에서 데이트를 즐겼다. 이 지인은 이서진과 미국에서 인연이 있다고. 손태영은 "나도 옛날에 작품을 같이 했다. 그래서 알게 됐다"며 이서진과의 인연을 밝혔다.

이에 지인은 "오빠랑 만나서 너 얘기한다. '뭐하냐' 해서 '애들만 키운다. 라이드만 한다'고 하면 '걔는 원래 그게 어울려' 라고 한다"고 밝혔다. 손태영은 "나는 오빠를 TV에서 항상 보니까 본지 몇 년 된지도 모르겠다. 그냥 보던 사람 같다"며 "나 직업 있어 오빠. 가정주부"라고 이서진에 메시지를 보냈다.

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이어 손태영은 "남편이 서진 오빠를 식당에서 봤다더라. 서진 오빠인거 알고 인사했는데 서진 오빠가 밥 사줬다더라"라고 밝혔다. 지인은 "(이서진은) 옛날이랑 지금이랑 똑같다. 너무 웃기다. 츤데레다"라고 밝혔고 손태영 역시 "너무 웃기다. 친오빠면 너무 좋을 거 같다"고 칭찬했다.

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이 가운데 지인은 "근데 일해야지 나중에"라고 복귀를 언급했고 손태영은 "직업 없다. 가정주부다 지금"이라며 한숨을 내쉬었다.

미국 교육에 대해서도 이야기했다. 지인은 "SAT가 너무 어려워졌다. SAT가 디지털로 바뀌고 너무 어려워졌다. AI가 다 돌리니까 문제 유형도 너무 많다"고 밝혔고 손태영 역시 "룩희가 점점 영어는 여기 친구들도 힘들어한다더라. 미국 애들도 힘들어하더라"라고 공감했다. 지인은 "한국인이라 힘든 줄 알았는데 미국 애들도 힘들어하더라"라고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com