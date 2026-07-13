배기성 "5개월째 안 들려..마지막 무대일 수도" 청력 상실 위기 속 심경 고백 ('조선의사랑꾼')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 배기성이 청력 상실 위기를 앞두고 무대에 오른 심정을 고백한다.

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오는 13일(월) 밤 10시 방송될 TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'의 5주년 특집 '조선의 사랑꾼 노래자랑' 3부 선공개 영상에서 배기성은 "5개월째 오른쪽 귀가 안 들리는 상황이다"라며 여전한 난청으로 청력 상실의 위기에 놓인 상황을 설명했다. 이어 "5개월째 24시간 귀에 이명이 들린다. 사실 오른쪽에 계시는 분들의 말을 전혀 못 듣고 있다"고 담담하게 고백했다.

배기성은 "제 최고의 성량이나, 컨디션을 보여드리지 못하는 점이 계속 마음이 무겁다"며 우려를 토로했다. 동시에 그는 "오늘 이 무대는 어찌 보면 저에게 좀...그럴 일은 없겠지만, 제가 정말 정말 사랑했던 선배님들 앞에서 부를 수 있는 마지막 무대이지 않을까"라며 속내를 털어놓았다. 과연 배기성의 간절한 마음이 담긴 결승 진출 곡은 무엇일지, 본 방송에서 공개된다.

지난 방송에서 난청을 고백한 배기성은 "의사 선생님이 6개월까지 안 들리면 장애 진단을 받을 수 있다고 했다"고 전했다. 이에 아내 이은비와 함께 개구리, 지네 등 각종 보양식으로 회복 중인 모습으로 화제가 되기도 했다.

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배기성의 진솔한 고백이 담긴 본선 무대는 7월 13일(월) 밤 10시 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼' 5주년 특집 '조선의 사랑꾼 노래자랑' 3부에서 만나볼 수 있다.