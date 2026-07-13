암완치 기적이랬는데...'쥬라기 공원' 샘 닐, 78세로 별세 '전 세계 추모 물결'

샘 닐(오른쪽)

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[스포츠조선 박아람 기자] 영화 '쥬라기 공원' 시리즈에서 알란 그랜트 박사를 연기하며 전 세계 관객들의 사랑을 받은 뉴질랜드 배우 샘 닐이 별세했다. 향년 78세.

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13일(현지시간) 가족이 발표한 성명에 따르면 샘 닐은 호주 시드니에서 가족들이 지켜보는 가운데 평온하게 생을 마감했다. 가족들은 "갑작스럽고 예상하지 못한 이별이었지만, 암이 재발하지 않은 상태에서 마지막을 맞이한 것은 위안이 됐다"며 병원 의료진에게도 감사의 뜻을 전했다. 또한 유족의 시간을 존중해 달라고 당부했다.

1947년 북아일랜드 오마에서 태어난 샘 닐은 어린 시절 가족과 함께 뉴질랜드로 이주했다. 이후 배우의 길을 걷기 위해 1970년대 후반 호주에서 활동을 시작했고, 1979년 영화 '나의 화려한 인생(My Brilliant Career)'으로 국제적인 주목을 받으며 이름을 알렸다.

그는 1993년 개봉한 '쥬라기 공원'에서 고생물학자 알란 그랜트 박사를 맡아 세계적인 인기를 얻었으며, 이후 시리즈에도 같은 역할로 출연해 대표 캐릭터를 완성했다. 이 밖에도 드라마 '피키 블라인더스'와 다양한 독립영화에서 폭넓은 연기를 선보이며 오랜 기간 활약했다.

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샘 닐은 배우 활동 외에도 회고록 'Did I Ever Tell You This?'를 출간한 작가로도 잘 알려져 있다. 그는 혈액암 투병 사실을 공개한 뒤 호주에서 진행된 임상시험에 참여했고, 올해 초 암이 완치된 상태라고 직접 밝힌 바 있다.

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그의 별세 소식이 전해지자 앤서니 앨버니지 호주 총리는 "샘 닐은 수많은 사랑받는 호주 작품을 통해 관객들과 함께했고, 호주인들의 마음속에 특별한 존재로 남을 것"이라며 애도의 뜻을 전했다.

한편 샘 닐은 평생 수많은 영화와 드라마에서 활약하며 골든글로브상과 프라임타임 에미상 후보에 여러 차례 이름을 올렸고, 2022년에는 뉴질랜드 공로훈장 기사(Knight Companion of the New Zealand Order of Merit)를 받으며 공로를 인정받았다.

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tokkig@sportschosun.com