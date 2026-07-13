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우주소녀 성소, 근황 뜸하더니 180도 변신...쇄골 드러낸 튜브톱 '심쿵'

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우주소녀 성소, 근황 뜸하더니 180도 변신...쇄골 드러낸 튜브톱 '심쿵'

[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 우주소녀 출신 성소가 한층 성숙해진 분위기로 팬들의 시선을 사로잡았다.

성소는 지난 11일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 공개했다.

우주소녀 성소, 근황 뜸하더니 180도 변신...쇄골 드러낸 튜브톱 '심쿵'

공개된 사진 속 성소는 조명이 은은하게 비치는 공간에서 블랙 튜브톱 드레스를 입고 다양한 포즈를 취하고 있다. 창가에 맨발로 걸터앉아 깊은 눈빛으로 카메라를 바라보는가 하면 바닥에 기대 누운 채 몽환적인 분위기를 연출하며 색다른 매력을 드러냈다. 또 다른 사진에서는 쇄골과 어깨 라인이 드러나는 드레스로 우아한 실루엣을 강조했다. 올림머리와 화려한 이어링까지 더해져 또렷한 이목구비와 고급스러운 분위기가 한층 돋보였다.

사진을 접한 팬들은 "분위기가 완전히 달라졌다", "우주소녀 시절과는 또 다른 매력", "배우 아우라가 느껴진다", "점점 더 아름다워진다" 등의 반응을 보였다.

한편 성소는 2016년 우주소녀 멤버로 데뷔해 뛰어난 유연성과 인형 같은 비주얼로 큰 사랑을 받았다. 이후 2019년부터 중국 활동에 집중했고 2023년 팀을 공식 탈퇴했다. 현재는 중국에서 배우로 입지를 넓히며 활발히 활동 중이다.


조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



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