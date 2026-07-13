'4남매맘' 김지선 "딸 낳은 여동생 질투해 셋째 임신, 다산의 이유" ('그래쪄')

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 김지선이 다산의 여왕이 된 뜻밖의 이유를 밝혔다.

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최근 유튜브 채널 '김지선 김효진의 그래쪄'에서는 '아기 이름까지 뺏어가버린 시누이'라는 제목의 영상이 게재됐다.

사연자는 질투심이 강한 시누이가 자신의 모든 걸 따라한다며 분통을 터뜨렸다. 특히 사연자는 "이번 일은 평생 잊지 못할 거 같다"며 "공교롭게도 저와 시누이가 비슷한 시기에 임신을 했는데 저는 결혼 전부터 딸을 낳으면 꼭 지어주고 싶었던 이름이 있었다"고 밝혔다.

하지만 먼저 출산한 시누이가 그 이름을 딸에게 지어줬다고. 사연자는 "너무 황당해서 '제가 예전에 그 이름으로 짓고 싶다고 말씀하지 않았냐'고 했지만 자기는 들은 기억이 없다고 끝까지 잡아떼더라"라며 답답함을 호소했다. 이에 김지선과 김효진도 "이거 예민한 거 아니"라며 함께 분노했다.

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김효진은 옷, 액세서리 등을 따라 하는 친구를 예로 들며 "내가 입은 게 괜찮아서 따라 하는 게 어떻게 보면 뿌듯할 수 있다. 그래도 '네가 하는 게 예뻐 보인다'고 얘기하면 괜찮다. 근데 안 그런 척하니까 얄미운 거다"라고 밝혔다.

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김지선은 "나도 그런 게 있다"며 "사실 우리 여동생이 남자애 둘을 낳고 나서 딸을 낳았다. 나보다 먼저 결혼했다. 근데 우리 여동생이 그 딸을 낳은 날이 내 생일이다. 생일날 갑자기 아침에 '언니 나 딸 낳았다'고 연락이 왔다"며 "나도 아들 둘을 낳았다. 걔는 (아들이) 터울이 있지만 나는 결혼을 걔보다 늦게 해서 연년생으로 아들을 낳았다. 걔가 딸을 낳았다는 얘기를 듣고 그날 저녁에 내가 셋째를 임신했다. 사람이 질투가 무서운 게 딸을 낳았다는 얘기에 나도 딸을 갖고 싶었다"고 밝혔다.

김효진은 "그렇게 애를 낳고도 또 임신 질투가 났냐. 다산의 이유는 임신 질투였다"며 놀랐고 김지선은 "그래서 질투해서 아기를 낳는 경우가 있다"며 웃었다. 이에 김효진은 "근데 용하다. 질투한다고 바로 생긴다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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wjlee@sportschosun.com