'이대은♥' 트루디, 산후 우울증 고백하더니..갑작스러운 건강이상에 병원行 "엄마는 아프면 안되는데"

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[스포츠조선 김소희 기자] 래퍼 트루디가 건강 이상을 호소하며 병원에서 수액을 맞는 근황을 전했다.

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트루디는 13일 자신의 SNS를 통해 병원에서 수액을 맞고 있는 사진 한 장을 공개했다.

그는 "갑자기 몸살, 오한 난리통. 내일 스케줄 위해 수액"이라는 글로 갑작스러운 컨디션 난조를 알렸다.

이어 "엄마는 아프면 안 된다. 일해야 한다. 육아해야 한다. 주님, 부디 절 데려가지 마소서"라고 덧붙이며 엄마이자 워킹맘으로서 느끼는 절박한 심경을 전해 안타까움을 자아냈다.

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트루디는 최근 출산 이후 달라진 몸과 마음의 변화에 대해서도 솔직하게 고백한 바 있다.

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앞서 지난 2일 공개된 유튜브 채널 '금똥이네'에서는 정신건강의학과 전문의와 상담을 진행하며 출산 후 체중 증가와 함께 무기력감, 우울감을 겪고 있다고 털어놨다.

당시 그는 "원래는 사람들을 만나고 공감하면서 행복을 얻는 사람인데, 집에만 있으면서 먹는 걸로 풀다 보니 우울했고 운동도 하기 싫어져 무기력해졌다"고 고백했다.

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이에 전문의는 우울감, 의욕 저하, 무기력, 수면 및 식욕 변화, 집중력 저하 등 주요 증상을 하나씩 확인한 뒤 트루디가 9가지 항목 가운데 7가지에 해당한다고 설명했다. 이어 "현재 명백한 질병 상태"라며 "다섯 가지 이상이면 우울증을 의심하는데, 일곱 가지에 해당한다면 매우 심각한 상태로 보인다"고 진단해 안타까움을 더했다.

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출산 이후 육아와 일을 병행하며 겪고 있는 현실적인 고충을 솔직하게 털어놓고 있는 트루디의 근황에 팬들은 "건강부터 꼭 챙기길 바란다", "무리하지 않았으면 좋겠다", "충분히 쉬고 회복했으면 한다" 등의 응원을 보내고 있다.

한편 트루디는 지난 2021년 전 야구선수 이대은과 4년간의 열애 끝에 결혼했으며, 지난해 11월 아들을 품에 안았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com