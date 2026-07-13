안유진 '18억 시세차익' 그 아파트…석지연 아나도 입주 "해외 리조트 같아"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 아이브 안유진이 일반분양 청약에 당첨돼 화제를 모은 서울 서초구 '디에이치 방배'에 아나운서 출신 방송인 석지연과 프로골퍼 문경돈 부부도 입주를 앞둔 사실이 알려졌다.

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석지연은 지난 12일 자신의 SNS를 통해 "기대 이상으로 좋았던 사전점검"이라는 글과 함께 디에이치 방배 사전점검 현장을 공개했다.

남편 문경돈 역시 같은 날 "입주 두 달 전 사전점검. 여기가 아파트인지 해외 리조트인지. 기대 이상. 너무 좋다"라며 새 보금자리에 대한 만족감을 드러냈다.

특히 석지연은 "무엇보다 단지 내 아이들 하원 픽업 돌봄 서비스가 제일 마음에 든다. 학원 라이딩도 해준다"고 전해 눈길을 끌었다.

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디에이치 방배는 건설사가 육아 스타트업과 협업해 입주민을 위한 단지 기반 아이 돌봄 서비스를 도입하는 것으로 알려져 예비 입주민들의 관심을 받고 있다.

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앞서 디에이치 방배는 안유진이 일반분양 청약 추첨에 당첨됐다는 소식으로 큰 화제를 모았다.

추첨제 물량은 약 215가구 규모였으며, 강남권 신축 대단지라는 점에서 높은 관심을 받았다.

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특히 전용 84㎡의 분양가는 22억4300만 원으로 알려졌으며, 현재 호가는 40억 원 안팎에 형성돼 있다.

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안유진이 전용 84㎡ 일반분양 물량에 당첨된 것으로 알려지면서 약 18억 원의 시세차익이 기대된다는 점도 주목을 받았다.

디에이치 방배는 뛰어난 입지와 대단지 커뮤니티 시설은 물론, 차별화된 입주민 서비스까지 갖춘 단지로 평가받으며 연예계와 예비 입주민들의 관심을 한몸에 받고 있다.

한편 석지연은 연합뉴스TV 아나운서 출신 방송인으로, 지난 2018년 프로골퍼 문경돈과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.

narusi@sportschosun.com