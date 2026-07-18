김광규, 유재석 '이광규' 호칭 실수에도 꾹 참았다…"재석이잖아"(놀뭐)

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김광규가 유재석의 호칭 실수에도 유쾌하게 넘기며 '사회생활 만렙' 면모를 보여 웃음을 안겼다.

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18일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'는 '같이 놀 지니' 특집으로 꾸며지는 가운데, 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 게스트와 함께 강화도 석모도 보문사를 찾아 소원을 비는 모습이 공개됐다.

이날 방송에서 제작진은 "김광규가 멤버들이 요즘 자신에게 소홀한 것 같다며 서운해한다"는 이야기를 전했다. 그런 가운데 오프닝부터 예상치 못한 해프닝이 벌어졌다.

유재석이 김광규를 소개하는 과정에서 이름을 '이광규'라고 잘못 부른 것.

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곧바로 김광규는 유재석의 귀를 잡으며 항의했고, 유재석은 "미안합니다"라며 즉시 사과했다.

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이에 김광규는 "섭섭합니다"라고 서운한 마음을 털어놨고, 유재석은 "오랜만이라 성이 헷갈렸다"고 해명했다.

하지만 김광규의 반응은 오래가지 않았다. 이를 지켜보던 하하가 "별로 뭐라 안 하네요?"라고 묻자 김광규는 "재석이잖아. 얘(허경환)랑 같냐"라고 답하며 유재석에게는 유독 관대한 모습을 보여 폭소를 자아냈다.

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유재석 역시 "형, 내 귀는 잡아당기는 척만 했다"고 받아치며 웃음을 더했다.

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짧은 이름 실수 해프닝은 김광규의 현실적인 '사회생활' 입담과 유재석과의 오랜 우정이 드러난 장면으로 시청자들의 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com