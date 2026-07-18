'3세 때 입양' 김재중, 입양의 날 행사 참석…"더 많은 아이들이 가족 만나길"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 김재중이 입양의 날 기념식에 참석해 자신의 가족사를 떠올리며 진심 어린 메시지를 전했다.

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18일 유튜브 채널 '김재중 JAEJOONG'에는 '휴가부터 스케줄까지 다 보여줄게 | 여행도 스케줄도 알차게 | 재중 브이로그'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 김재중은 부산 여행을 즐기며 달맞이 고개와 청사포 일대를 산책했다. 그는 아름다운 풍경을 바라보며 "예쁘죠? 벚꽃잎이 떨어진 것도 너무 예쁘고 그림 같다. 걸을 맛 난다. 이래서 제가 늘 오는 이유가 있다"고 감탄했다.

이어 "오늘은 뭔가 굉장히 감정이 북받쳐 올라온다"며 "아까 사람이 많은 곳에서는 조금 긴장됐는데, 여기 오니까 마음이 자유롭게 해방되는 느낌이다. 이래서 오는 것 같다"고 털어놨다.

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이후 부산에서 10년 넘게 인연을 이어온 지인들과 만나 식사를 즐긴 김재중은 "오랫동안 알고 지낸 친구들이 있는데 오랜만에 연락했더니 왜 이렇게 늦게 왔냐며 다 챙겨주겠다고 하더라. 너무 고맙다"고 애정을 드러냈다.

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여행을 마친 김재중은 바쁜 일정 속에서도 입양의 날 기념식에 참석했다. 그는 행사장을 찾은 이유에 대해 "저한테는 진짜 뜻깊은 행사인 것 같다"고 말했다.

이어 "제 가족사를 대중에게는 굉장히 늦게 공개했는데, 당당하게 이런 행사에 나올 수 있다는 게 한편으로는 다행이다. 좋은 일에 동참할 수 있어서 너무 좋다"고 진심을 전했다.

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무대에 오른 김재중은 축사를 통해 입양 가정을 향한 따뜻한 응원의 메시지도 잊지 않았다.

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그는 "앞으로 더 많은 아이들이 따뜻한 가족을 만났으면 한다"며 "더 많은 가족이 새로운 시작을 맞이할 수 있기를 진심으로 응원한다"고 말했다.

이어 "오늘 이 자리가 여러분 모두에게 오래도록 기억에 남는 따뜻한 시간이 되길 바란다"고 덧붙이며 진심 어린 응원을 보냈다.

김재중은 지난 2024년 방송 등을 통해 자신이 3세 때 입양된 사실을 공개한 바 있다.

이후 입양에 대한 사회적 인식 개선과 입양 가족을 응원하는 메시지를 꾸준히 전하며 선한 영향력을 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com