이국주, 일본 9평 원룸 살이 시작 이유 "한국이 힘들고 불러주는 데 없었다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 이국주가 일본살이를 시작한 이유를 솔직하게 털어놨다.

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16일 박세미의 유튜브 채널에는 '썰 호로록 (ft.이국주)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 박세미는 지난해부터 일본살이 중인 이국주에게 "한국을 벗어나서 도피하고 싶었던 거냐"고 물었다.

이에 이국주는 "내 성격에 100% 쉬려고는 절대 못 간다. 한국이 너무 힘들고 당장 불러주는 데는 없고 쉴 수는 없고, 그러면 내가 뭘 할 수 있을까 생각했다"고 털어놨다.

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이어 "여행은 가고 싶었다. 원래 일본은 한 달에 한 번씩 갔다. 그런데 그 여행도 내가 갈 수 있는 자격이 없지 않나 싶었다"며 "그러면 '가서 뭐라도 하자'고 해서 '놀 거면 일이라도 하자'고 생각해서 콘텐츠를 찍은 거다. 그래서 첫날 갔을 때부터 이사부터 촬영한 거다"라고 설명했다.

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박세미는 "똑같은 게 내가 브이로그 찍는 이유가 쉬는 날에 쉬면 우울하다. '남들은 촬영하는데 나는 왜 집에서 쉬고 있지?' 싶어서 '안 되겠다. 브이로그라도 찍자'고 생각했다"며 공감했다.

이국주는 "한국에 들어온 지 3일밖에 안 됐다. 3일 동안도 이렇게 촬영 잡아놓거나 없는 날은 내 개인 콘텐츠를 찍을 거다"라며 "내일부터 한국 생활을 오랜만에 찍으려고 한다. 이번에는 한국에 좀 오래 있는데 가만히 못 있는다. 심지어 PD가 '충분해요'라고 하는데도 안 된다. 성격이 안 된다"고 말했다.

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이국주는 과거에도 일본살이를 시작한 이유에 대해 비슷한 심경을 밝힌 바 있다.

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지난해 4월부터 일본 도쿄의 9평 원룸에서 자취 생활을 시작한 그는 일본행을 선택한 이유에 대해 "방송하다 보면 일이 줄 때도 있고 쉴 때가 있다. 나는 가만히 쉬는 스타일은 아니다"라고 말했다.

그러면서 "뭘 배우거나 뭘 해야 하는데, 일본 여행을 가는 것도 마음이 편치가 않더라. 일이 많이 줄어드니까"라며 "일본에 가면 '뭐라도 좀 해볼까' 해서 영상을 찍었는데 첫 영상이 너무 잘 됐다. 이후 그걸로 인해서 일이 들어오더라. 한국에도 일하러 더 많이 들어온다"고 전했다.