엄지원, 산산조각 난 발목 수술 후 재활…팔 떨릴 만큼 처절한 PT

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 엄지원이 발목 골절 수술 후 일상 복귀를 위한 재활에 온 힘을 쏟고 있다.

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엄지원은 18일 자신의 계정에 "골절 수술 5개월 차. 일상을 위한 PT 복귀"라는 글과 함께 운동 영상을 공개했다.

영상 속 엄지원은 헬스장에서 트레이너의 지도에 따라 다양한 근력 운동을 소화했다.

민소매 운동복과 레깅스를 착용한 그는 기구를 이용해 상체와 코어에 힘을 집중하며 동작을 이어갔다.

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특히 고강도 운동을 버티는 과정에서 엄지원의 팔이 눈에 띄게 덜덜 떨리는 모습이 포착됐다.

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쉽지 않은 동작에도 자세를 유지하며 끝까지 운동을 마치는 모습에서 일상으로 돌아가기 위한 강한 의지가 고스란히 전해졌다.

수술과 긴 회복 기간을 거쳤음에도 꾸준히 몸을 단련한 엄지원은 탄탄한 등 근육과 선명한 보디라인을 드러내 감탄을 자아내기도 했다. 화려한 몸매보다 부상을 딛고 다시 운동을 시작한 그의 노력이 더욱 시선을 끌었다.

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앞서 엄지원은 지난 2월 일본 여행 도중 발목의 큰 뼈가 산산조각 나고 작은 뼈까지 함께 부러지는 큰 부상을 입었다. 사고 직후 한국으로 급히 귀국한 그는 약 2시간에 걸친 긴급 수술을 받은 것으로 알려졌다.

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이후 엄지원은 치료와 회복에 집중하며 재활 과정을 밟아왔다. 아직 수술 후 5개월밖에 지나지 않은 가운데 일상생활 회복을 목표로 PT까지 재개한 근황을 공개해 많은 응원을 받고 있다.

narusi@sportschosun.com