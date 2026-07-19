하하, 법카 남용 사태 터졌다...유재석도 차 세우고 '참교육'(놀뭐)

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[스포츠조선 김준석 기자] 하하가 제작진의 법인카드로 식사비를 결제하는 '꼼수'를 선보여 멤버들의 집중 추궁을 받았다.

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18일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 게스트의 소원을 들어주는 '같이 놀 지니' 특집이 진행됐다.

이날 멤버들은 파크골프 대결을 펼쳤고, 내기에서 진 하하는 식사비를 부담하기로 했다. 식사를 마친 뒤 하하는 태연하게 계산을 마친 후 카드와 영수증을 제작진에게 건넸다.

하지만 뒤늦게 진실이 밝혀졌다. 하하가 사용한 카드는 자신의 카드가 아닌 제작진의 법인카드였던 것.

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이를 눈치챈 허경환은 "하하 형 법카로 계산했냐"고 의혹을 제기했고, 하하는 "제가 내려고 했는데 카드를 줬다"고 해명했다.

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그러나 유재석은 배신감을 감추지 못했다. 그는 진상 규명을 위해 차량까지 세운 뒤 "93,000원 빨리 MBC에 입금하라. 지가 산다고 해놓고. 안 보내면 출발 안 한다"고 엄포를 놨다.

주우재도 "이건 실제 횡령이다"라고 농담을 던졌고, 허경환은 "마지막에 '맛있으니까 계산해도 아깝지 않다'고 하지 않았냐"며 하하의 자연스러운 연기를 지적했다. 김광규 역시 "잡아보라. 참교육 좀 하자"고 거들며 웃음을 더했다.

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결국 하하는 멤버들의 압박에 못 이겨 9만3000원을 제작진에게 송금했고 차량도 다시 출발했다.

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하지만 해프닝은 여기서 끝나지 않았다. 허경환은 "오해일 수 있는데 송금한 거 보겠다. 켜보라"며 하하의 휴대전화를 확인했고, 이내 "와, 바로 송금 취소했네"라고 외쳐 모두를 폭소케 했다.

이에 주우재는 "그냥 내지 말고 쓰레기로 남겠냐"고 일침을 날렸고, 하하는 결국 다시 송금을 진행하며 상황을 마무리했다.

하하의 '법카 결제'와 송금 취소 해프닝은 끝까지 멤버들의 놀림거리가 되며 이날 방송의 웃음 포인트를 장식했다.

narusi@sportschosun.com