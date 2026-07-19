30기 옥순♥영수, 결혼 발표..코타키나발루서 프러포즈 "나랑 결혼해야 해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 30기 옥순과 영수가 결혼을 약속했다.

Advertisement

18일 30기 옥순과 영수의 유튜브 채널에는 '옥수동커플 연애 그만합니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 두 사람은 코타키나발루로 단둘이 여행을 떠났다. 영수는 여행을 앞두고 옥순에게 프러포즈하기 위해 시계를 준비했지만, 해당 시계가 세관에 걸리면서 시작부터 난관에 부딪혔다. 옥순은 영문도 모른 채 홀로 대기했고, 영수는 프러포즈 계획을 들킬까 봐 조마조마해했다.

우여곡절 끝에 숙소에 도착한 두 사람은 여행을 즐겼고, 3일째 되던 날 영수는 옥순을 프러포즈를 위해 예약한 레스토랑으로 데려갔다.

Advertisement

영수는 직접 쓴 손 편지를 건넸고, 옥순은 감동한 표정으로 편지를 읽었다. 이어 영수가 프러포즈 선물로 시계를 건네자 옥순은 "무릎 꿇고 줘야 되는 거 아니냐"고 말했다. 이에 영수는 "그건 진짜 못 하겠다. 절대 못 해"라며 쑥스러워했다.

Advertisement

옥순은 시계를 확인한 뒤 놀란 표정을 지었고, 영수는 "편지 읽고 안 울면서 왜 시계 받으니까 울려고 하는 거 같냐"고 농담했다. 옥순은 "고마워"라며 울먹였고, 이어 "진짜 결혼하는 거냐. 나한테 프러포즈한 거냐"고 물었다. 이에 영수는 "나랑 결혼해야 한다"고 말했고, 옥순은 영수의 프러포즈에 "당연하다"고 답하며 기쁜 마음을 드러냈다.

이후에도 옥순은 영수가 직접 써준 편지를 몇 번이나 다시 읽으며 눈시울을 붉혔다. 영수는 "모든 여행은 나의 프러포즈를 위한 계획이었다"며 서프라이즈 성공에 뿌듯해했다.

Advertisement

한편 옥순과 영수는 지난 3월 방송된 ENA, SBS Plus '나는 솔로' 출연자로 서로를 최종 선택했다. 방송 후 실제 연인으로 발전한 두 사람은 '옥수동 커플'이라는 애칭으로 시청자들의 사랑을 받고 있다.