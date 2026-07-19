이창섭, 신점 중 혼자만 귀 터질듯 방울소리에 고통…"선재 스님 덕 보고 있다"

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[스포츠조선 정안지 기자] 비투비 이창섭이 신점을 보던 중 종소리에 고통을 호소했다.

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18일 유튜브 채널 '이창섭&저창섭'에는 "AI 사주와 신점, 더 용한 것은?"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 이창섭은 한 무속인을 찾아가 이름과 본관, 나이 등을 밝힌 뒤 점사를 받았다.

무속인은 기운을 살피던 중 종소리에 반응하며 "유명세를 타고 가는 형국은 있는데 외롭다"라면서 "가수인지 연기인지 그런 식으로 하는 것들이 정말로 잘했다 소리가 나오는 형국이 있다. 스포트라이트 받으면서 가기 때문에 본인이 우울증도 없는 형국"이라고 했다.

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차분히 점사를 듣던 이창섭은 갑자기 제작진을 향해 "이 방울 소리 나만 귀 터질 것 처럼 들리냐. 골이 울릴 정도로 크게 안 들리냐"라고 물었다. 그러자 제작진은 "안 들린다"라고 답했다.

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이에 무속인은 "아프게 들렸냐"라고 물었고, 이창섭은 "아팠다. 골이 울릴 정도"라고 말했다.

그러자 무속인은 "조상이 먼저 따라 들어오는 형국이어서 그러지 않았을까 싶다"라면서 귀신을 잘 타는 몸이라고 설명했다. 그러면서 "가족 중에 빌던 분이 좀 있으시다고 이야기가 나온다. 머리카락이 없다. 그 분은 누구시냐"라고 물었고, 이창섭은 화들짝 놀랐다. 해당 방송은 선재 스님 방송 나가기 전 진행된 것으로 최근 이창섭은 넷프릭스 '흑백요리사 시즌2'에 출연한 선재 스님이 자신의 어머니의 사촌 언니라는 사실을 공개해 화제를 모은 바 있다.

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무속인은 "그쪽에서 그래도 본인 거를 많이 빌어주는 형국이 좀 있으시다 소리가 같이 나오는 형국이다. 본인이 (선재 스님께서 빌어주는 복)그 덕을 보고 오신다. 할머니께서도 많이 도와주는 형국"이라고 전했다.

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anjee85@sportschosun.com