'영크크' 5번·'레드레드' 4번…코르티스 콘서트, '부실 세트리스트'에 팬들 '싸늘'

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 코르티스의 데뷔 첫 단독 콘서트가 공연 구성 논란에 휩싸였다. 같은 곡을 여러 차례 반복한 세트리스트와 다소 짧은 공연 시간이 팬들의 아쉬움을 샀다.

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코르티스는 지난 18일부터 19일까지 인천 인스파이어 아레나에서 첫 투어 'PUT YOUR PHONE DOWN'을 개최했다. 데뷔 후 처음 여는 단독 콘서트인 만큼 팬들의 기대도 컸다.

하지만 공연이 끝난 뒤 온라인에서는 세트리스트를 두고 불만이 잇따랐다. 첫날 공연에서 코르티스는 앙코르를 포함해 대표곡 'REDRED'를 4차례, 'YOUNGCREATORCREW'를 무려 5차례 선보였다. 현재까지 발표한 두 장의 앨범 수록곡이 12곡에 불과한 만큼 세트리스트를 채우기 위해 같은 곡을 반복한 것으로 보인다.

문제는 최근 신인 그룹들도 미공개 무대나 리믹스 버전, 밴드 편곡, 타 가수 커버 무대 등을 통해 공연의 완성도를 높이는 경우가 많다는 점이다. 이와 달리 코르티스는 동일한 곡을 여러 번 배치하면서 "세트리스트가 성의 없다"는 지적을 받았다.

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공연 시간 역시 도마 위에 올랐다. 티켓 가격은 14만3000원이었지만 공연은 약 1시간 40분 만에 마무리됐다. 여기에 공연 내내 의상 교체 없이 한 벌의 의상으로 무대를 이어간 점도 일부 팬들의 아쉬움을 키웠다.

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공연 종료 시간이 예상보다 빨라지면서 셔틀버스 운행 시간까지 변경됐다는 안내 문자가 온라인에 공유되기도 했다. 일부 관객들은 "예정보다 일찍 끝나 셔틀 시간도 앞당겨졌다"며 당황스럽다는 반응을 보였다.

특히 공연장이 서울이 아닌 인천 영종도 인스파이어 아레나였던 만큼 먼 거리를 이동한 관객들은 "공연 시간이 너무 짧았다"는 의견을 내놓기도 했다.

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반면 일각에서는 공연명 'PUT YOUR PHONE DOWN'처럼 기존 공연 형식에서 벗어난 자유로운 콘셉트를 시도한 것 아니냐는 해석도 나왔다.

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그러나 온라인에서는 "같은 노래를 너무 많이 들었다", "14만원짜리 공연 치고는 구성에 아쉬움이 남는다", "팬들을 위한 새로운 무대가 부족했다", "세트리스트가 너무 단조로웠다" 등 비판적인 반응이 이어지고 있다.

한편 코르티스는 이번 서울 공연을 시작으로 오는 9월까지 뉴욕, 가나가와 등 총 9개 도시에서 14회 규모의 월드투어를 이어갈 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com