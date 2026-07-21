홍지민, 30kg 감량 전·후 같은 사람 맞나..."다이어트 실패 이유는 '내일부터'" ('말자쇼')

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[스포츠조선 정안지 기자] 뮤지컬 배우 홍지민이 30kg 감량에 성공한 비결과 요요 없이 체중을 유지하는 자신만의 다이어트 철학을 공개했다.

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20일 방송된 KBS2 '말자쇼'에서는 뮤지컬 배우 홍지민과 함께 창원 시민들과 소통하며 현실적인 다이어트 비법을 전했다.

이날 홍지민은 다이어트 고민 사연에 "우리가 다이어트를 왜 실패할까. 여러분 다이어트하는 방법 모르냐"라고 말했다.

그는 "다이어트 실패하는 이유는 내일부터 하기 때문"이라며 "내일부터 해야 하니까 우리는 오늘 만찬을 해야 한다. 그래서 내일부터를 당장 끊어내시고 지금 당장 시작하면 된다"라고 강조했다.

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홍지민은 출산 후 30kg 감량에 성공한 뒤 현재까지 감량한 체중을 유지하고 있다. 그는 "다 해봤다. 시중에 나온 모든 다이어트는 다 해봤다"라고 털어놓으며 경험에서 얻은 결론을 전했다

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홍지민은 "가장 중요한 건 습관이다. 내일부터가 아니라 지금 당장하는 거다. '오늘 딱 하루만 다이어트하겠다'고 생각해라. 그 하루를 성공하고 그다음 하루가 성공하고 그다음 하루가 성공하면 습관처럼 먹는 양이 줄어드는 나를 발견할 것"이라고 조언했다.

이어 홍지민은 '지킬 앤 하이드'의 대표 넘버 '지금 이 순간' 하이라이트를 열창하며 "지금 이 순간, 지금 여기 간절히 바라고 원했던 다이어트. 지금 당장 시작해 봐"라고 개사를 한 뒤 열창해 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com