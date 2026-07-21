류수영, '결혼 10년차' 현실 밝혔다가 '초비상'.."박하선♥이 볼텐데 괜히 말한 듯"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 류수영이 결혼 10년 차 부부의 현실적인 일상을 전했다.

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21일 '짠한형 신동엽' 유튜브 채널에는 류수영, 고창석, 서현철이 출연한 영상이 공개됐다.

신동엽은 류수영에게 "하선 씨랑 의견이 잘 맞아? 어때?"라고 물었고, 류수영은 "뭐 사실 되게 잘 맞는다. 아내는 제가 잘 못 치우니까 구박하다가도 먹는 거 잘 맞아서 산다고 한다"라고 말했다. 하지만 이내 "잘 맞는 건데 생각해 보면 거의 제가 맞춘다. 그게 좀 크다"라며 현실 결혼 생활을 언급해 눈길을 끌었다.

서현철은 "잘 맞는 게 아니고 잘 맞춘 거구나"라고 반응했고 류수영은 "지금 괜히 말했다는 생각이 든다. (박하선이) 이걸 볼 텐데 불현듯 아차 싶다. 아니다. 잘 맞는다"라고 수습해 웃음을 자아냈다.

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고창석은 류수영에게 "결혼 10년 차가 됐으면 이제 깨야 한다. 맞추다 보면 평생 맞춰야 한다"라고 조언했고, 류수영은 "저는 매일 밥을 하다 보니 딱히 먹고 싶은 게 없다. 하지만 아내는 먹고 싶은 게 있어서 그걸 먹으러 가면 재밌다"라며 다시금 상황을 수습했다.

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한편 류수영은 지난 2017년 박하선과 결혼, 슬하에 딸 한 명을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com