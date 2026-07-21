[공식] 연상호 감독 5억원 초저예산 프로젝트 '실낙원' 토론토영화제서 최초 공개→10월 韓개봉

사진=WOWPOINT, CJ ENM

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[스포츠조선 조지영 기자] 스릴러 영화 '실낙원'(연상호 감독, WOWPOINT 제작)이 제51회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 부문에 초청돼 첫 공개된 후 오는 10월 국내 극장 개봉으로 관객을 찾는다.

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'실낙원'이 오는 9월 10일부터 20일까지 캐나다 토론토에서 열리는 제51회 토론토 국제영화제 스페셜 프레젠테이션 부문에 공식 초청됐다. 스페셜 프레젠테이션은 세계 유수 감독들의 신작과 화제작을 선보이는 토론토 국제영화제의 간판 섹션이다.

이번 초청으로 연상호 감독은 제50회 토론토 국제영화제 스페셜 프레젠테이션 부문에 초청됐던 '얼굴'에 이어 2년 연속 토론토의 선택을 받았다. 또한, 올 상반기 '군체'가 제79회 칸국제영화제 미드나잇 스크리닝 부문에 공식 초청된 데 이어 하반기 '실낙원'이 토론토에 입성하면서, 한 해에 상업영화 두 편을 상반기와 하반기 세계 양대 국제영화제에 나란히 올리는 의미 있는 기록을 세우게 됐다. 장르와 규모를 넘나들며 매해 예측 불가능한 행보를 이어가는 연상호 감독에게 전 세계 영화 팬들의 시선이 쏠릴 수밖에 없는 이유다.

먼저 초청 소식과 함께 베일을 벗은 인터내셔널 포스터가 눈길을 끈다. 포스터는 얼굴 부분이 찢겨 나간 아이의 낡은 사진과 그 어둠 속에서 걸어 나오는 실루엣, 사진 앞에 고개를 숙인 채 서 있는 류소영(김현주)의 모습을 한 화면에 담았다. 얼굴이 사라진 실루엣은 기억과 전혀 다른 모습으로 9년 만에 돌아온 아들 선우를 암시하며 두 사람 사이에 벌어질 일들을 궁금하게 만든다. 여기에 제51회 토론토 국제영화제 공식 초청 마크가 더해져 개봉 전 기대감을 높인다.

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함께 공개된 예고편의 문을 여는 것은 연상호 감독이다. 오프닝 코멘트 인트로에 직접 등장한 감독은 "'돼지의 왕' '사이비' 그리고 '얼굴'을 작업하며 인간의 어두운 이면에 대해 고민해 왔다. 이번 '실낙원'은 내가 가지고 있던 이야기 중 가장 어두운 이야기로 AI로 되살린 아이와 9년 후 살아 돌아온 진짜 아이 사이에서 어두운 심연에 빠져버린 한 어머니의 처절한 투쟁기에 관한 영화"라고 작품을 직접 소개해 기대를 높인다.

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이어 예고편은 아이들이 사라진 캠핑스쿨 버스에 홀로 앉아 "네가 없어졌다는 게 나한테 얼마나 끔찍한 일이었는지 아니?"라고 되묻는 류소영의 얼굴에서 출발해 가상현실 낙원의 아이들 속 어린 아들에게 의지하는 소영의 일상을 지나 '돌아왔다'는 카피와 함께 9년 만에 귀환한 선우의 낯선 모습으로 향한다.

"선우 어머니한테 기적이 일어났네요. 제가 늘 바랐던 기적"이라는 대사가 긴장감 넘치는 음악 위에 들려오며 "내 아들은 너 하나야 선우야"라는 말로 의미심장하게 마무리된다.

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이처럼 아들을 다시 마주한 김현주의 흔들리는 눈빛과 속을 알 수 없는 배현성의 얼굴이 짧은 순간에도 강렬한 인상을 남긴다.

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'실낙원'에서 류소영 역은 '지옥' 시리즈와 '정이' '선산'에 이어 연상호 감독과 또 한 번 호흡을 맞추는 김현주가, 9년 만에 돌아온 낯선 아들 류선우 역은 첫 영화 주연에 나서는 배현성이 맡았다.

'실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아이를 잃은 엄마에게 9년 만에 훌쩍 커버린 아이가 돌아오면서 시작되는 미스터리한 이야기를 그린 작품이다. 김현주, 배현성이 출연하고 '부산행' '반도' '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 10월 개봉 예정.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com