라인게임즈 'QUIET', 8월 3일 스팀 플레이 테스트...협동 모드 첫 공개

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라인게임즈는 자체 개발중인 PC 신작 'QUIET'의 스팀 플레이 테스트를 오는 8월 3일부터 진행하고, 참가자 모집을 시작했다고 21일 밝혔다.

이번 플레이 테스트에서는 게임의 첫 번째 스테이지가 처음 공개된다. 다른 이용자와 함께 즐길 수 있는 협동 모드도 처음 선보인다. 이용자들은 서로 협력해 위기를 극복하는 협동 플레이를 경험할 수 있다. 테스트 참가를 원하는 이용자는 이날부터 스팀 내 'QUIET' 상점 페이지에서 '참가 신청' 버튼을 통해 신청할 수 있다.

'QUIET'은 라인게임즈가 자체 개발 중인 협동 코미디 호러 장르의 PC 게임이다. 이용자는 지구에 불시착한 오리 외계인이 돼 보스인 할머니의 감시를 피해 탈출해야 한다. 싱글 플레이는 물론 최대 4명이 함께 즐기는 협동 플레이를 지원한다.

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지난 4월 첫 공개 이후 귀여운 오리 외계인과 이들을 위협하는 공포스러운 보스 할머니의 대비가 만들어내는 독특한 분위기로 관심을 모았다. 지난 5월 플레이엑스포 2026에서는 첫 시연 버전을 선보이며 이용자들의 호평을 받았다.

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라인게임즈는 이번 테스트를 통해 이용자 피드백을 수집하고 게임 완성도를 한층 끌어올릴 계획이다. 이후 추가 개발을 거쳐 연내 글로벌 정식 출시를 목표로 개발에 속도를 낼 예정이다.

라인게임즈 관계자는 "플레이엑스포 이후 게임성을 개선하고 스테이지1과 협동 플레이 요소를 추가한 신규 버전을 이번 테스트에서 공개한다"며 "'QUIET'에 많은 관심과 플레이 테스트 참가를 부탁드린다"고 말했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com